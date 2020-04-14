科技部：中国抗击疫情药物的临床研究和应用进展获全球关注

人民网北京4月14日电（许心怡）14日，国务院联防联控机制就新冠肺炎药物研发、疫苗研制等科研攻关进展情况举行发布会。会上，科技部生物中心副主任孙燕荣表示，现在全球的疫情持续蔓延，中国前期的抗击疫情药物临床研究和应用进展陆续得到全球的关注，为全球的疫情防控所提供的中国经验和借鉴主要体现在三方面。

孙燕荣介绍，首先，中国研究团队在中国境内开展针对新冠肺炎的药物临床研究，所产出的研究成果在第一时间以学术论文的形式在国际期刊上发表，最快速度与全球分享中国的临床经验与成果。

第二方面体现在中国的科研团队持续高频次的与全球多个国家和地区进行交流和学术研讨。据不完全统计，进行交流和学术研讨的国家和地区已经超过140个。主要内容包括中医药、磷喹、法匹拉韦、托珠单抗，以及恢复期血浆、干细胞等一系列的产品以及科研攻关成果，新冠肺炎临床研究进展和临床应用经验都是交流的重点。通过这样的方式来为全球的疫情防控提供中国经验和中国方案。

第三方面体现在中国前期所开展的药物研发所取得的成果已经被部分国家采纳，纳入到相应的临床救治方案中。同时，世卫组织以及多个国家也在相继开展氯喹、羟氯喹等药物的临床研究，多个国家先后批准使用恢复期血浆、托珠单抗等中国方案中所涉及到的药物品种与方案应用于治疗新冠肺炎或者开展临床研究。

“新冠肺炎药物的研发是一个快速形成的研究格局，这样的格局的形成凝聚着全球和全人类的智慧，磷酸氯喹是由德国科学家在80年前发明的，法匹拉韦是由日本科学家在20年前发明的。” 孙燕荣说，“我们正在推动的中国自主研发的可利霉素，是由中国科学家在30年前发明的，据此可以看出，只有全人类、全球的智慧凝聚在一起才能够更好的防控全球所面临的疫情严峻形势。”

孙燕荣表示，目前，科研攻关组正在积极拓展国际科技合作渠道，推动发起或参与国际多中心临床研究，通过汇聚全球智慧，不断完善中国方案，共同抗击疫情。在接下来的工作中，科技部还将持续关注疫情的最新动态，密切跟踪国内外研究的最新进展，聚焦重点攻关工作，为疫情防控提供强有力的科技支撑和中国方案。