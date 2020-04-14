科技部：超10项科研攻关成果被纳入新冠肺炎诊疗方案用于临床救治

人民网北京4月14日电 （王国菁）14日，国务院联防联控机制就新冠肺炎药物研发、疫苗研制等科研攻关进展情况举行发布会。会上，科技部生物中心副主任孙燕荣表示，疫情发生之后，科研攻关组第一时间部署了应急科研攻关项目，在这些项目中一直是把“可治”作为主要目标，部署了药物研发与临床救治的相关科研攻关项目，累计部署了27个项目，承担攻关项目的单位包括医院、高校、科研机构以及企业，参与机构多达152家，其中在武汉的有47家。

孙燕荣介绍，参与科研攻关的科研人员超过3200人，包括多位院士在内的项目负责人一直奋战在武汉临床救治的一线，这些项目涉及到药品和相应的研发技术共34项。

孙燕荣表示，截至目前，包括获得临床批件正在开展临床的药物有4项，形成指导意见或专家共识5项，超过10项成果已被纳入诊疗方案应用于临床救治中，也取得了一系列成果。主要包括以下三方面：

一是通过科研攻关形成了主打药品的基本格局。科研攻关组一直坚持“老药新用”的基本思路，在严谨的体外研究和机制研究基础上快速形成包括磷酸氯喹、法匹拉韦以及中医药等主打药品的基本格局，并且坚持规范、有效的临床研究，快速明确具有潜在治疗作用的药品，能够早日进入临床研究。中西医结合、中西药并用，为临床救治提供解决方案。

二是在临床治疗新技术研发方面，取得一系列进展。干细胞治疗一直是高度关注的热点，在武汉已经完成了超过200例的干细胞治疗。从目前结果看，干细胞应用于新冠肺炎的临床治疗安全性良好。临床结果提示，一方面可以通过改善肺部的炎症来提高重症患者的救治率，同时在重症康复期患者的肺纤维化方面有比较明显的改善作用。在临床可以看到肺部病灶好转，呼吸功能得以改善。

另一方面是恢复期血浆，在2月份科技部发出了“千人献浆救千人”的号召，截至目前，全国已经采集了超过2000份恢复期血浆，在临床上的应用也超过了700例，显示出了非常好的治疗效果。同时，科研攻关团队还在武汉开展了随机、双盲、对照的临床研究，正在进行数据分析和系统总结。初步结果显示，在临床改善方面，应用恢复期血浆治疗明显好于对照组，ICU住院天数的中位数也明显低于对照组。这样来看，恢复期血浆在临床救治方面是显示出了一定疗效。

三是科研攻关组在积极推动新一轮项目的部署和研究进程。单克隆抗体一直是研究的热点，在早期科研攻关已经部署了国内多支团队瞄准单克隆抗体来开展相应的研发工作。截至目前，已经获得了多株靶向新冠病毒的候选治疗性抗体，后续我们还将加大力度推进这方面的研究工作。

四是特异性免疫球蛋白方面的研究。在科研应急项目的支持下，研究团队持续攻关，研发出了静注新冠肺炎人免疫球蛋白。该产品源自于康复者血浆，含有高纯度、高效价的中和抗体，研制成功之后可以用于患者的临床救治以及高危人群的被动免疫保护。

孙燕荣强调，基于以上成果，科研攻关组从未放松，同中国的科研团队一起继续加大科研攻关力度，还在积极推动自主研发药物的科研攻关工作，高度重视我国自主研发的药物，加快推进包括中医药，以及可利霉素、汉防己甲素、阿兹夫定等一系列药物在临床方面的研究，希望更快的产出更多的成果应用于疫情防控。