指南解析：高血压伴高同型半胱氨酸临床诊治意义和规范

高血压作为心脑血管病最重要危险因素，其主要并发症如脑卒中、心肌梗死、心力衰竭及慢性肾脏病等的致残致死率高，给家庭和社会造成沉重负担。大量科学事实证明，高血压伴有高同型半胱氨酸会显著增加脑卒中等心脑肾重要器官的损害，影响降压达标，并显著增加致病、致残、致死和致贫返贫的可能。在我国高同型半胱氨酸是高血压患者最常伴有的隐形的危险因素。全国六大城市心内科门诊调查表明，约75%的高血压患者伴有高同型半胱氨酸。国内外数万人高血压患者长期追踪研究结论一致表明，高血压伴有高同型半胱氨酸血症导致脑卒中危险比正常人可增加10以上。

高血压规范诊治认识上的重要进步是，单纯依靠降压治疗来降压达标和预防脑卒中及心肾全身血管损害已经远远不够，还需要有针对性地同时降低同型半胱氨酸水平，实践证明这一简单道理及策略措施，在临床和慢病防治管理中行之有效。这已成为我国一项重要临床诊治和公共卫生任务。

那么高血压伴高同型半胱氨酸临床上怎样诊断，有了这样高危风险的高血压人群该如何进行规范治疗，相关医药专业指南如何解读指导临床防治实践呢？

2020年4月14日（周二）17:00-17:40“人民好医生”客户端将邀请中国医促会高血压分会主任委员、北京大学人民医院主任医师 孙宁玲教授进行视频直播，为您解析高血压伴高同型半胱氨酸临床诊治意义和规范。

专家介绍：

孙宁玲，北京大学人民医院高血压领域首席专家、中国医疗保健国际促进会高血压分会主任委员、北京医师协会高血压专业委员会主任委员、中国医师协会高血压专业委员会前任及名誉主任委员、中国高血压联盟前任副主席及资深理事、中华人民共和国第十届药典委员、国家CFDA 药物一致性评价专家。国家卫健委新版《高血压合理用药指南》主编，国家重大新药创制专项“中国脑卒中一级预防研究（CSPPT）”及其系列研究的指导委员会委员，长期从事高血压伴有高同型半胱氨酸的临床基础和防治规范研究。

擅长：高血压、动脉硬化、冠心病等心血管疾病的诊断和治疗

中国人规范化降压治疗的意义？

中国高血压患者有两个明显特点，一个是高盐饮食，另一个是高同型半胱氨酸。

高同型半胱氨酸是我国高血压患者人群中突出存在的高风险因素，大约75%的高血压患者伴有高同型半胱氨酸，由此导致脑卒中风险比正常人增加11-28倍！今天高血压规范诊治认识上的重要进步是，单纯测量血压、依靠减压治疗来管理好血压、更有效降压达标、更有效控制脑卒中危险已经远远不够，还需要有针对性地同时降低高同型半胱氨酸水平。临床和公共卫生实践证明，这一简单医学道理及防治策略与当代的措施，行之有效。

据《中国心血管疾病2018》和《中国脑卒中防治报告2018》的数据显示，我国现有高血压患者2.45亿，脑卒中患者1300万人，2017年脑卒中死亡人数196万人，2016年脑卒中发病率高达403人/10万人。70%以上脑卒中发病后都会留有难以恢复的残疾，甚至是不能自理的严重致残。50-70%因病致贫和返贫的疾病原因是脑卒中。而70%脑卒中都伴有高血压，60-70%高血压不很好控制有可能发展成为脑卒中。因此脑卒中的预防、脑卒中引起的新发致残的预防刻不容缓！

更值得重视的是，高血压患者在降压的同时需要降低Hcy（同型半胱氨酸）水平，这对有效防治高血压所致卒中、慢性肾脏疾病和其他血管相关疾病的发生和发展都具有重要的现实意义，这将是减轻二十年来占我国居民死亡70以上高血压血管并发症的沉重疾病负担的重要策略。

高血压伴高同型半胱氨酸患者预防脑卒中，如何正确治疗？

和高盐、高同型半胱氨酸“两高”特点相比，我国高血压患者还有叶酸水平低的“一低”特点。我国高血压患者叶酸缺乏率很高，低叶酸会导致同型半胱氨酸的升高，尤其对伴有遗传易感性的高血压患者，使得脑卒中风险倍增，所以降压同时强化叶酸补充的复方治疗策略非常重要。

国家卫健委合理用药专家委员会编写的新版《高血压合理用药指南》中，特别列出的“国产创新药物”一章中，我国十年来的重大创新药物做了推荐，列出了医生合理使用药物的中国人群研究的循证证据，进而提高科学规范治疗水平，减少患者血管并发症-心脑肾血管事件的发生。

慢性心血管病的特点是临床医生和患者、政府、社区及家庭共同肩负着改变日常健康知识和行为的责任。对这些知识的普及、各级医生深化了解深，才能使我国高血压等慢性心血管疾病的临床诊治和公共卫生防控的能力普遍提高，才能更主动地、更科学有效地减轻心脑血管给患者家庭和社会带来的沉重疾病负担，才能提高健康水平，迈进健康中国。

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