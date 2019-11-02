秋冬稳定高血压两个原则

主讲人：江苏省中医院高血压研究所所长、南京中医药大学副校长 方祝元

高血压病是目前世界上发病率最高的慢病之一，也是我国第一大慢病。秋冬季节该如何稳定高血压呢？总体来讲有两大原则。

原则一：未病先防，已病防变，即变防衰。未病先防，即还没有高血压病时就要先预防；已病防变，即已有高血压病，要防止后面带来心脑肾以及动脉硬化更进一步的病变；但如果是已经合并了心脑肾病变的病人，就要即变防衰，防止器官功能衰退，如肾衰竭、心功能衰竭等。

原则二：综合防治。综合防治分为非药物治疗和药物治疗。非药物治疗即“淡、静、松、动、眠”。

淡：饮食一定要清淡。高血压患者控盐是首要任务，世界卫生组织要求每天盐摄入量不能超过6克，但中国人饮食普遍超过6克，尤其是北方地区盐的摄入量达到平均14.7克/天，有的地方甚至更高。控盐是防治高血压病最主要的任务之一，比吃任何药都重要。

静：心情要平静。高血压病人往往性格偏急躁或者从事高危岗位工作者，如消防队员、刑警等。除了工作，回归正常生活后，心情一定要保持平静，有助预防和治疗高血压病。

松：情绪要放松。要做到发自内心的放松，而不是表面放松。

动：要运动，方式因人而异。如果年纪大、体重比较重，爬山容易损伤膝关节，血压也难降低，最好方法就是平地快走。一般来说，男性保持10分钟/公里，女性12~13分钟/公里，这样每天坚持走3~5公里就相当于坚持30~50分钟的快走。通过临床统计发现，每天坚持快走，血压至少能降8毫米汞柱。通过运动，有很多病人不仅血压下降了，体重减轻了，体质增强了，睡眠也好了。

眠：很多高血压病人得病之前都有不良习惯，如长期抽烟、喝酒、熬夜等，特别是熬夜容易引起内分泌紊乱，是血压升高一个很重要的原因。我们要求，高血压患者至少每天晚上11点前必须睡觉，因为晚上11点到凌晨1点是一天当中的“阴中之阴”，特别是到冬天，那是寒中之阴，往往最容易伤身。

在这里重点介绍一个在预防和治疗高血压病过程中有重要指导意义的，也是我们国家科技部重点研发项目第一阶段体现“未病先防”理念的太极拳。太极两个字就是阴阳变化，高血压也是阴虚阳亢、阴阳变化，所以太极拳能有效预防高血压，它的临床疗效非常明显。▲