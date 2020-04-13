硅油“谋杀”发际线？ 这些洗发水的真相你可能并不清楚

“无硅油，不刺激！”“天然提取物一定比化学物质好！”近几年，关于“传统洗发水中添加的硅油，会堵塞毛孔、导致脱发，甚至致癌。”的传闻，让添加硅油的洗发水“失宠”。无硅油洗发水迅速占领市场，即使在价格上比含硅油洗发水贵了许多，但还是引发消费者追捧。

那么，硅油到底是什么物质？它真的是导致脱发、刺激皮肤乃至致癌的罪魁祸首吗？消费者花了高价购买的零硅油洗护产品一定适用吗？记者带着这些问题走访了中国医学科学院南京皮肤病研究所主管药师孙洁，听听专业人士是怎么说的。

硅油可有效缓解头发损伤

“硅油是一种有机硅氧烷，洗护和化妆品行业中使用较多的为二甲基硅油。”孙洁告诉科技日报记者。

在化工行业，硅油其实是聚二甲基硅氧烷、环二甲基硅氧烷或其衍生物的统称。硅油是不易挥发、透明、无毒、无腐蚀性的液体，化学性质稳定，安全性高。

在洗发水中，硅油的学名为“聚二甲基硅氧烷”，具有良好的黏性和延展性，也就是说，它与天然植物中提取的油类物质非常相似。

我们的老祖宗最初使用天然植物提取物清洁头发和肌肤。随着化学工业的发展和人们对洗护产品的要求不断提高，硅油开始应用到洗发产品中，到现在已经有70年的历史了。

为什么要把硅油加入到洗发水中呢？这首先要从毛发的结构说起。

我们的头发从头皮的毛囊里长出来，主要成分为角蛋白。每根头发上面有许多毛鳞片。毛发最外面的一层毛鳞片为7—10层已死亡的细胞，覆盖在毛发表面保护发芯，健康的毛鳞片完整、服帖，因此头发表面平滑，看起来光泽亮丽。

孙洁告诉记者，在洗发时，附着在毛鳞片上的起润滑保护作用的油脂会被洗去，在梳发时毛鳞片会翘起，这就增加了头发间的摩擦力，易使头发纠缠在一起，从而加剧了毛鳞片的损伤。如果染发烫发，还会使毛鳞片张开，头发看起来干燥无光泽。

而硅油可以与头发吸附在一起，填补毛鳞片凸起带来的不平整，减少发丝之间的相互摩擦，使头发易于梳理并具有光滑性，有效缓解头发的损伤。

同时，硅油也是一种皮肤保湿成分，可以覆盖在皮肤上形成保护层，阻止皮肤水分散失，在保湿剂中应用较多。

脱发严重不是硅油的错

一直以来，大家对硅油都存在很多误解，如刺激皮肤、导致过敏，甚至还会听到硅油有毒、致癌的传言。

“硅油在化妆品或护肤品中应用相当广泛，而且获得了全球各国监管部门批准，可以在化妆品中使用。”孙洁指出，硅油本身无毒、无味，较少引起皮肤刺激和过敏。

曾有传言表示：“硅油致癌，美国食品药品监督管理局（FDA）已经禁用硅油。”记者查询了FDA官网，发现编码为009006659的dimethicone即为二甲基硅油，它是FDA明确可用于化妆品的成分，且多个国际知名品牌中均明确标明含有硅油。

此外，记者查阅文献，也未发现有硅油致癌致畸的报道。

“美国化妆品成分审查（CIR）专家组2003年对硅油类制剂安全性进行评估，其评估的产品硅油浓度大多≤15%，专家组认为硅油分子量大，不会被皮肤所吸收，也未发现对动物或人有致癌致突变致畸的毒性反应。”孙洁介绍说，2014年CIR专家组对62种含二甲基硅油交联聚合物的化妆品进行评估，认为其是安全的，并无致癌性。

另外，记者查阅了我国关于洗发液、洗发膏的国家标准“GB/T29679-2013”，其中也没有对硅油的使用作出限制。因此，没必要“望硅油而色变”。

近年来，许多人不到三十岁，就拥有了“地中海”式发型。因此，有人认为这是使用了含硅油的洗发水导致的。

“成人每天掉70—100根头发都是属于正常的，明显掉很多，或者成片掉才需要引起注意。”孙洁说。

硅油不溶于水，长期清洗不干净不排除会堵塞头皮毛囊，但洗发产品里的硅油浓度仅1%左右，10ml的洗发水中只有0.1克硅油（约0.1ml），洗完之后多数吸附在头发表面，堵塞毛囊的可能微乎其微，也无文献报道硅油会堵塞毛囊。

孙洁介绍，近年来，洗护产品中应用的是经过改良的水溶性更强的硅油，这样在洗发时，硅油能更有效地附着在头发上，而在皮肤上的残留更少。

此外，人的头皮一天可以分泌高达1克的油脂，0.1克的硅油与头皮一天出油量相比真的是相形见绌了。而且油脂是不断往外排的，即使有一点硅油进入了毛孔，也很容易跟着油脂排出来。

孙洁告诉记者，在现代社会中，人们加班熬夜、情绪紧张、内分泌失调、刺激性饮食、节食等等都是造成脱发的原因，硅油在这方面无疑背了个“大黑锅”。

洗护产品选购要看发质

近几年，无硅油洗发水迅速占领市场，即使在价格上比含硅油洗发水贵5—10倍，消费者还是趋之若鹜。

密集的广告宣传，网红直播带货时的“力荐”，将消费者的目光都集中在无硅油洗发水上，但是许多消费者还没弄清楚无硅油意味着什么，看到别人用自己也跟着用。结果，有的人出油更严重，有的人加重了头皮的干涩和头发分叉。

“零硅油洗发水也是厂家为了适应西方消费者的需求而开发的，欧美人群大部分发质柔软，无须添加很多润滑油脂。”孙洁解释说，但黄种人发质偏硬，许多人还经常染烫，所以如何选用还是要看发质。

此外，即使很多产品宣称洗发水中无硅油，但是也都添加了其他起润滑的植物油成分。这些植物油同样也存在堵塞毛囊的可能。同时，部分人使用后也可能会刺激头皮，产生过敏反应。

因此孙洁建议，消费者应当根据自己的情况选择合适的洗发水，如果你经常烫发染发、有护发的需求，可以选择含硅油洗发水；若你是油性皮肤，细发、发量偏少，则可以选择不含硅油的洗发水来产生相对蓬松的发型效果。

对于干性头皮、油脂分泌少，发质毛糙或者长期烫染导致发质受损的人，可以使用含硅油洗发水，可以让头发顺滑，易于打理；一些发质偏干、经常烫染的女性，选择含硅油洗发水也更合适。

孙洁指出，不管是含硅油洗发水还是无硅油洗发水都有各自的优点，适合自己发质的才是最好的。因此大家可根据自己的需求来选择含硅油或不含硅油的洗发水。（本报记者 张 晔）

小贴士

正确洗头，别踩坑

洗头发用的水热些好？

水温过高容易损伤毛鳞片和头皮。对油性发质的人来说，高温还会刺激皮脂腺，加重头发出油。

建议：水温应以人体温度相近为宜。

洗发水直接抹头上？

直接把洗发水倒在头发上，会对头皮产生较大刺激，甚至引起发炎。

建议：把洗发水揉出泡沫后，再揉搓在头发上。

护发素多抹更滋润？

护发素抹太多或停留在头上太久，可能给头皮带来负担，加重头发头皮的问题。

建议：在发尾毛糙处涂抹即可，护发素抹在头发上后，头发干枯分叉严重时，可戴上浴帽，帮助营养吸收。

洗完头发要搓干？

洗完发后，头发的毛鳞片是打开的，此时的头发很脆弱，用力搓头发，毛鳞片会受损，头发就会变粗糙。

建议：用吸水毛巾将头发包住，吸干水分。

洗完后要自然风干？

许多人担心吹风机会损伤头发，其实头发处于半湿半干时，更易滋生细菌。

建议：每次用毛巾擦拭后，用吹风机吹干，短发吹至九成干以上，长发吹七八成干即可。

（来源：科普中国）