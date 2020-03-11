住建部：生活垃圾分类在疫情防控中发挥出很大作用

人民网北京3月11日电 （王国菁）11日，国务院联防联控机制就加强医疗废物综合治理保护生态环境情况举行发布会。会上，住房和城乡建设部城市建设司副司长刘李峰表示，推动生活垃圾分类的体制机制，在疫情防控中发挥了很大的作用。

刘李峰介绍，在推进生活垃圾分类工作中，一方面是党建统领，物业、社区、居委会、志愿者等共同参加，打造社区共建共治共享治理体系，为推进生活垃圾分类创造条件。另一方面是以生活垃圾分类为抓手，推动基层社区治理创新。

刘李峰称，以广州市为例，生活垃圾分类的体制机制在疫情防控工作中主要起到四方面作用：一是为疫情防控储备了党员力量。推进生活垃圾分类中特别强调党员干部要下沉到基层社区，率先垂范，带头开展生活垃圾分类工作。疫情发生后，这批党员迅速成为社区疫情防控的中坚力量，有效地缓解了社区工作人员人手不足的问题。

二是为疫情防控提供了组织保障。在推进生活垃圾分类中，广州市1580个基层社区全部建立了垃圾分类的联席会议制度，组织各方参与。疫情发生后这套机制迅速扩展职能转型为社区疫情防控的指挥部或者领导小组，开展社区疫情防控得心应手。

三是为疫情防控提供了有效宣传路径。在推进生活垃圾分类工作中，强调要建立直达社区每户居民家庭的宣传体系，及时把垃圾分类知识、要求等让每个居民家庭都了解和掌握。疫情发生后，这套体系迅速承担起逐家逐户宣传疫情防控知识和疫情防控要求的职责，起到了很好的宣传动员作用。

四是生活垃圾分类投放这种习惯的养成，为疫情期间公共卫生管理提供了有效基础。广州市倡导“在家分好类、定时拎下楼、定点精准投”的居民投放方式，有效避免了源头各楼层的交叉污染。在疫情期间，因为定时定点投放，所以环卫工人也可以及时对生活垃圾进行收运处置，避免生活垃圾长期裸露，减少了二次污染。

刘李峰表示，目前直辖市、计划单列市、省会城市和部分地级市等46个重点城市的生活垃圾分类工作取得了阶段性成效，其他地级城市生活垃圾分类全面启动。