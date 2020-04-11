如何保障普通居民常规用药？专家：社区可采取长处方和送药上门

人民网北京4月11日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心主任李永锦介绍，为减少患者到院次数，避免交叉感染，北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心主要通过三个方面保障用药：一是开展长处方服务；二是开展极简取药方式；三是送药上门服务。

关于长处方服务，主要是指诊断明确、病情平稳的慢性病人，来社区我们在确保用药安全的条件下，根据病情开具三个月的药量。

关于极简取药方式，也是对于诊断明确、病情平稳、长期服药的签约患者进行取药，主要是改变了原来传统的挂号、诊疗、取药、收费方式，由全科医生和患者通过网上进行互动、诊治、询问，开具虚拟处方，大夫传到药房，药房根据虚拟处方把药开出，拿到诊区外，患者在诊区外就能够通过挂号和收费把药取走，不用进入诊室。

关于送药上门，对于诊断明确、病情平稳的失能、半失能老人和患者，可以享受送药服务。同时对于行动不便的老人，可以委托家属或者养老机构指定人到社区卫生服务中心代取药，保证辖区患者能够正常的用药。