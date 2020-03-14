财政部：不会因疫情影响困难群众基本生活保障资金落实

人民网北京3月14日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，财政部社会保障司司长符金陵表示，困难群众基本生活保障资金不会受疫情影响。

符金陵提出，2020年是全面建成小康社会的实现之年，也是打赢脱贫攻坚战的决胜之年，做好困难群众基本生活保障工作显得尤为重要。此次疫情对我国经济发展产生了一定冲击，一季度财政收入也受到了阶段性影响。但我国经济规模和发展潜力比较大，韧劲比较强。同时，我国的财政收入规模、调整的潜力和余地也比较大。截止到3月13号，全国各级财政安排的疫情防控投入已经达到了1169亿元，保障较为充足。也就是说，不会因为疫情问题而影响今年困难群众基本生活保障资金的落实。

符金陵介绍，中央财政将适度增加资金的规模，并提前预拨了部分经费。2019年中央财政下拨了1472亿元，主要用于低保、特困人员、流浪乞讨人员、孤儿等基本生活保障，以及临时救助支出，支持地方做到“应保尽保”“应救尽救”。截止到目前，中央财政已经提前下拨了1030亿元来支持地方做好困难群众基本生活保障工作。

符金陵表示，资金分配进一步向重点地区倾斜。困难群众基本生活保障资金是老百姓的救命钱、活命钱，一分一厘都要精准分配，要管好用好。下一步，财政部会会同有关部门尽快下达今年剩余的困难群众生活的保障资金，进一步向湖北等疫情困难地区、保障任务重的地区以及财政比较困难的重点地区倾斜，做到精准分配、精准施策。财政部要加强资金监管，加快拨付进度，要确保各级财政安排的困难群众基本生活保障资金用到最需要的困难群众身上。