中科集团向厦门大学附属第一医院捐赠灵芝孢子粉

7月9日，由人民网·人民健康、中科健康产业集团共同发起的“献礼白衣天使 致敬最美逆行者”大型公益活动，走进厦门大学附属第一医院。活动现场，中科健康产业集团向为厦门大学附属第一医院的医务工作者首批捐赠价值25余万元的中科灵芝孢子粉，以致敬白衣战士们在疫情期间冲锋在前、救死扶伤的医者仁心。

厦门大学附属第一医院党委书记李卫华表示，感谢中科集团对医务人员特别是对抗疫一线医务人员辛勤付出的关怀和肯定，也向一直关爱、支持我们的全市各界朋友、市民表示感谢！大家都是一个战壕里的战友，只要我们众志成城，就能所向披靡。在抗击新冠肺炎疫情中，中医药发挥了重要作用，第一医院作为厦门战疫主战场，也成立了专门的中医团队参与救治新冠肺炎患者。当前，厦门市委市政府正大力扶持生物医药产业发展，中科发挥中医“药食同源”优势推出相关产品，时机成熟时，医院可考虑与中科在中药现代化产品研发等方面进行合作，造福百姓。

中科健康产业集团厦门分公司总经理鲁波表示，在新冠肺炎疫情肆虐期间，厦门大学附属第一医院作为厦门最好的医院之一，积极响应党和国家的号召，派出精锐团队奋战在抗疫一线，医务人员冒着生命危险连续作战，令人敬佩。中科作为一家有社会责任感的企业，在专注于中药现代化研究，同时也是防疫物资生产企业，发起此次捐赠活动，旨在以实际行动表达对医务人员的敬意，为疫情防控贡献绵薄之力。