带状疱疹一旦发病应及时就医 民间偏方不可信

冬春季节是带状疱疹的高发时期，当人的机体抵抗力低下或劳累、紧张、生活压力大、感染、感冒时，就可能引发带状疱疹发作。近日，武汉市第一医院接诊多位带状疱疹患者，甚至有患者因炒股亏钱焦急而发病。

对此，武汉第一医院皮肤科主任医师曾宪玉表示，新冠疫情以来，大部分人宅在家中，缺乏锻炼，市民应劳逸结合提升免疫力，即适当增加活动量、做到生活规律、少焦虑保持良好情绪，劳逸结合提升免疫力是防病关键。

什么是带状疱疹？

带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒（VZV）所引起的一种临床常见皮肤病，主要症状表现为皮肤上成簇的水疱、红疹，沿一侧周围神经呈不规则的带状分布，除了胸腰部以外，还可侵犯头、面、眼、耳及上下肢等部位，并伴有明显的神经痛。其发病初期常感觉没劲、乏力，有点像感冒早期症状，但很少有人发烧。

带状疱疹病毒广泛分布于全世界，具有亲神经的特性，人是其唯一宿主。其和水痘密不可分的，它们都是由同一种水痘-带状疱疹病毒引起的皮肤感染，第一次感染病毒后发水痘，之后病毒潜伏在脊神经根，机体免疫力下降时，病毒而乘虚而发出，表现为带状疱疹，这是此病毒的特殊性。

因为腰部发的多，老百姓常称为之“蛇串疮”。中医认为本病早期属于肝胆湿热，治疗宜清利肝胆湿热；中期水疱干涸、大便稀溏者多属于脾虚湿盛，湿邪不能得以运化而发为水疱，治疗宜健脾除湿；后期以疼痛为主，多由气血运行不畅而致，治疗宜活血化瘀。

哪类人群容易患带状疱疹？

年龄是带状疱疹重要因素之一，几乎所有超过50岁的人都暴露在可能患带状疱疹的风险中，郑重提醒大家，当年龄逐渐增大时；有感冒、压力大、工作太累时或受伤、手术、罹患癌症接受化学放射线治疗时，一定要爱惜自己，做好身体的“日常维护”。

此外，以下群体处属于患带状疱疹高发人群：全身抵抗力下降的人，如老年人、久病体虚者、过度劳累者；慢性传染病，感冒或者感染的时候，如上呼吸道感染的患者；恶性肿瘤，如白血病、淋巴瘤、癌症患者；免疫力低下，如糖尿病、结核病、系统性红斑狼疮等疾病患者及做过器官移植的人；放射治疗、中毒患者及某些受过精神创伤的人；长期服用类固醇皮质激素或使用某些药物，如砷剂、锑剂、免疫抑制剂者；艾滋病患者。

如何预防带状疱疹？

预防带状疱疹要增强体质，不要破坏自身的抗病能力，使病毒无机可乘。正所谓“正气存内，邪不可干”。对待自身免疫力，就像对待家里的小汽车一样，要多做 “维护”。例如，保持良好的睡眠、平和的心态、避免过老。当发现自己累了、困了时，提示我们需要减慢过快的步伐，让免疫系统重新充电。其次是注重饮食，经常运动。保持均衡的饮食，多吃蛋白质含量高的有营养的食物，如豆类、鱼和瘦肉等可增强抵抗能力。此外，要适量运动，运动有利于增强体质，进而提高免疫力。

患带状疱疹后怎么办？

带状疱疹容易被误作小问题或局部疼痛而耽搁治疗，医生需要排除相关疾病后才能确诊，应及时看门诊早诊断早治疗，尽早治疗能缩短病程，并能降低带状疱疹后遗神经痛的发生率。

切勿相信民间偏方，如果听说有靠民间偏方治疗好的，可能只是某些可以自愈的个例。常见有的患者用毛笔涂在皮疹的周围，说是可以遏制新发水疱，最后水疱越发越多，疼痛也明显加重才就医看病，错过了早期治疗的机会，甚至留下了非常顽固的带状疱疹后遗神经痛。

在医生的指导下，可以用下面的小方法辅助治疗：水疱刚起时，可以用30-50克新鲜的马齿苋煎水，溶液湿敷水疱处，每次15-20分钟，一天3-5次；平素胃肠没有不舒服的患者可以用蒲公英15-30克煎水喝。不要将带状疱疹误认为是小问题或局部疼痛而耽搁治疗。（以上内容来自武汉第一医院皮肤科主任医师曾宪玉）