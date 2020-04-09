阿柏西普与单抗的间接比较结果公开发表

4月9日，网状荟萃分析的结果比较了阿柏西普眼内注射溶液和雷珠单抗 “治疗和延长”（T＆E）方案之间的视力获益和治疗负担，该研究结果已在今天出版的《治疗进展》杂志发表。根据分析，与雷珠单抗相比，接受阿柏西普治疗的新生血管（湿性）年龄相关性黄斑变性（wet AMD）患者在两年内注射次数较雷珠单抗少六次，但视力获益相当。

拜耳公司副总裁兼眼科医学事务负责人Patrick Bussfeld博士表示：“此项分析的结果有助于填补不同抗VEGF治疗药物在改善和维持视力获益与治疗负担的临床证据的空白。分析发现，两年间，采用“治疗和延长”方案阿柏西普和雷珠单抗两组患者的视力获益相当，但接受阿柏西普治疗的患者少六次注射。“

新生血管（湿性）年龄相关性黄斑变性（wet AMD）是累及视网膜中心的疾病，如果未进行持续有效的治疗，疾病会迅速进展。通过采用治疗延长方案（T&E）的玻璃体内抗VEGF治疗，在完成初始固定剂量后，临床医生可以根据患者的病情变化采用个体化治疗方案， 逐渐延长或缩短注射间隔。

北京协和医院眼科陈有信主任表示：“从 2018 年阿柏西普在中国上市，我们的临床使用经验和临床研究的结果非常一致，阿柏西普作为全球最受推崇的眼科处方药，它的疗效更持久，也就是说同样打一针，使用阿柏西普相对单抗类的药物，对 nAMD、DME 等视网膜血管性疾病的控制效果可以持续更久，那么患者的打针次数就可以相应减少。2020 年 1 月 1日阿柏西普进入国家医保目录，国际领先的机制，进口品质价格亲民。突如其来的新冠疫情，让我们临床医生和患者更加体会到阿柏西普主动治疗延长方案的益处。在后疫情时期治疗间隔延长，少到医院随访，既减轻了医疗机构和患者家庭的负担，同时也减少了医保费用的压力，还能够大大减少医患交叉感染的风险。我相信阿柏西普一定会挽救更多中国眼底病患者的视力，提升患者的生活质量，减轻家庭和社会的负担。“