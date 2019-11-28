眼科抗VEGF药物艾力雅双适应症正式被列入国家医保目录

国家医疗保障局发布公告，拜耳医药保健有限公司艾力雅（阿柏西普眼内注射溶液）自2020年1月1日起将正式被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》, 适应症包括治疗成人糖尿病性黄斑水肿（DME）和成人新生血管（湿性）年龄相关性黄斑变性（nAMD）。

拜耳处方药事业部执行副总裁兼中国及亚太区总裁、拜耳大中华区总裁江维先生表示： “糖尿病黄斑水肿(DME)引起的视力损伤的患者人数巨大；而伴随人口老龄化，老年性黄斑变性患者（nAMD)也不断增加。艾力雅的卓越疗效在全球400万病人中得到印证，此次列入国家医保目录无疑将帮助更多中国患者‘看见’精彩生活。”

艾力雅是中国获批治疗DME的抗VEGF药物，推荐剂量为2mg，初始5个月连续每月注射一次（即5针），随后每两个月（8周）进行检查并注射。患者治疗12个月后，可根据视力、解剖学结果延长治疗间隔。DME的初始规范治疗对于挽救患者视力意义巨大，而支付条件的改善则能够最直接的帮助众多糖尿病性黄斑水肿患者。 依据刚刚公布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》，正式列入国家医保目录的艾力雅，国家医保每眼累计最多支付9支，第一年度最多支付5支。

中华医学会眼科分会副主委眼底病学组组长，上海市第一人民医院眼科主任许迅教授表 示：“中国眼科成人新生血管（湿性）年龄相关性黄斑变性nAMD，在临床上也被称为老年黄斑变性，随着年龄增长发病率增高，是老年人致盲最主要的原因之一，严重影响老年人的生活自理能力和生活质量。相对DME，nAMD患者需要治疗的周期更长，用于治疗nAMD时，艾力雅的推荐剂量为2mg，初始3个月，连续每月注射一次，随后可采用 “治疗和延长” （T&E）的方案。这一主动治疗方案在确保患者视力和/或解剖结构稳定的前提下，允许医生将患者的复诊时间逐渐延长至3-4个月。最新的国家医保对第一年支付从4支提升到了5支，很大程度上减轻了患者的负担，让更多的患者视力稳定提升，提高了患者的生活质量。”

艾力雅是完全人源的融合蛋白，可同时阻断VEGF-A、VEGF-B以及PGF，作用靶点更广；可有效结合VEGF二聚体，更高亲和力；同时它作用时间更长，具有更持久的疗效，注射间隔可延长至3-4个月。

目前，阿柏西普眼内注射溶液已有五个适应症在全球100多个国家获准上市，主要用于治疗视网膜病变引起的视力损害：包括糖尿病性黄斑水肿（DME）、新生血管性年龄相关性黄斑变性 (nAMD)，视网膜静脉阻塞 (RVO，包括BRVO和CRVO)、以及病理性近视性脉络膜新生血管(myopic CNV)引发的视力损害。