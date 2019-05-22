专家呼吁重视眼底病—黄斑水肿眼防治分享会在京举行

5月21日，专家呼吁重视眼底病—黄斑水肿眼防治分享会在京成功举行。北京协和医院眼科常务副主任陈有信教授出席活动并分享中国眼底疾病治疗的现状与趋势，以加深大众对眼底病的认识与重视，消除眼底病防治误区，提高全民眼健康水平。

近年来，我国眼科疾病患者数量明显。其中，眼底病（眼底由视网膜、眼底血管、视神经乳头、视神经纤维、视网膜上的黄斑部，以及视网膜后的脉络膜等构成，这些部位的病变统称为眼底病，例如糖尿病视网膜病变、视网膜静脉阻塞、老年性黄斑病变等）严重威胁患者的健康和生活质量，已成为眼科界防治工作中的重点领域。

陈有信教授讲到：“眼底疾病在我国具有发病率高，发病原因多样化特点，老龄化，高血压，糖尿病，近视，病毒感染等因素均会导致眼底疾病，这些因素对眼底血管，视神经均会造成损害，引起黄斑变性，我国有6亿多近视患者，有1亿多糖尿病患者，3亿多高血压患者，随着老龄化的程度逐渐加重，眼底疾病带来的问题会越来越突出。如果不能有效地预防、改善眼底疾病的进展，最终会导致患者视力受损，甚至失明。视网膜静脉阻塞（Retinal vein occlusion RVO）是眼底病中发病率非常高的一种疾病，也是影响视力最严重的。其占所有眼部疾病患者的28%，目前在我国有约740万的RVO患者期待重见清晰世界。RVO在中老年人群中发病率极高，是每个眼底病医生都非常关注、期待药物创新有新突破。”

陈有信教授讲到：“目前针对眼底治疗的防治，我们坚持预防为主，防治结合的原则。预防是最重要的一环，避免劳累紧张，保持心情舒畅，健康饮食，适当运动，定期体检测量血压，血糖，血脂。有效地控制“三高”，杜绝吸烟及不良的用眼习惯，注意个人卫生，可以有效地避免导致眼底疾病的发生。对于已经存在近视、高血压、糖尿病等眼底疾病高危因素的人群，我们应当提高患者对疾病的知晓率，对于40岁以上的人群，建议定期进行眼底筛查，此外，我国目前医疗资源发展不均衡，可以结合互联网大数据和人工智能技术，来弥补我们医务人员不足的问题，增加眼底疾病的早期筛查，达到早诊断早治疗的目的，并最终缓解百姓“看病贵，看病难”的问题。

“对于已经发生的眼底疾病，我们要分析原因。”陈有信教授表示，对症用药，很多眼底疾病的病变进展都与局部炎症反应有关，治疗炎症反应就是去除眼底疾病的病因，这方面我们最常用的药物就是糖皮质激素，过去，受科技水平限制，我们只能让患者口服激素，这种方法虽然有效，但会带来很多副作用，例如类固醇糖尿病，骨质疏松，痤疮等。影响患者的健康。从2000年左右，我们开始采用眼底局部注射激素取代口服激素，这样不但能有效控制眼底局部炎症，还能避免口服激素带来的副作用。但是局部注射激素仍会导致激素性青光眼及白内障等眼部激素副作用引起的疾病。所以如何将激素的治疗作用最大化，药物副作用最小化是一直以来研究的焦点。