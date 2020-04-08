本土重症病例首次降到200以内

记者从今天国务院联防联控机制举办的新闻发布会上获悉：4月6日，中国本土无新增确诊病例，无新增疑似病例，无新增死亡病例，本土重症病例首次降到200例以内。当前，境内疫情多日呈现零星散发态势，欧美疫情仍在快速上升，境外输入现有确诊病例数已超过本土，对入境城市病例救治、管控排查、核酸检测、隔离设施等带来压力。中国仍面临本土病例和境外输入病例引起零星散发或局部暴发双重风险，防控任务依然艰巨。

今天是第71个世界卫生日，主题为“支持护士和助产士”。据国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，中国护理工作的发展近年来取得了积极成效，护士队伍不断壮大。2019年底全国护士总数达到445万名，比2018年增长35万名。

此次疫情发生之后，支援湖北医疗队员达到4.26万名，其中护士2.86万名，占了近70%。“80后”“90后”占护士总数的90%，其中“90后”护士占比达到40%。护士在新冠肺炎的救治工作中，为提高患者治愈率、降低病亡率付出了很多专业的努力。（记者熊建）