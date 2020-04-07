专家：救治过程积累大量宝贵经验 中国诊疗方案被世界多地借鉴

人民网北京4月7日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中华医学会感染病学分会主任委员、北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，新冠肺炎是一个新发传染病，对于它的认识在最初很多都不清楚，结合包括SARS、MERS、禽流感等以往经验，制定了一系列指南。目前来看，通过早诊早治降低病亡率，根据轻型、普通型、重症、危重症采取分类分层救治，采取充分、早期、有效的氧疗。

王贵强介绍，在治疗过程中，由于大家对新冠肺炎救治经验不多，国家卫健委组织专家团队，前方后方一起研判病例，从中找出一些监测预警指标，希望在临床实践中提供指导。前方在进行病人诊疗救治过程中，开展相应科学研究，所以大家根据积累的经验，科学研究的数据，在一个多月的时间内，更新了七版诊疗方案，这为新冠肺炎的救治提供了非常重要的保障。同时，包括重症和危重症患者的诊疗方案也出了三版，以及出院管理方案等，都是非常重要的技术保障，也是非常值得借鉴的模式，现在我国的诊疗方案已被世界各地借鉴。“我个人就参加了十多场全球多个国家和地区的视频会议，把我们的诊疗方案介绍给这些国家和地区，指导他们的救治，这是非常宝贵的经验。”王贵强说。

王贵强还介绍了在其他几方面积累的有效经验，包括将科技产出及时地转化为临床救治方案、病理解剖和制定监测预警指标等经验。研究数据对新冠肺炎诊疗是非常重要的技术支撑，也确实起到了非常重要的作用，使后期病亡率明显下降。所以在这次新冠肺炎救治中，通过经验积累，科技带动临床救治，指导临床实践，反过来临床救治积累的经验再提出科学问题，进一步深入研究。

王贵强认为，在这次新冠肺炎救治中，确实发挥了非常重要的作用。