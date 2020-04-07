张文宏：疫情防控仍需长期警惕 网络谣言不能轻信

人民网北京4月7日电（董童）6日，上海新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在接受人民网采访时表示，新冠肺炎疫情已经发展到了一个新的阶段，疫情防控会以外防输入为主且会处于长期防控状态。人们在日常生活和工作中，还是要保持警惕，做好个人防护。

“现在疫情还很紧张，作为一名普通的感染科医生，我每天都在忙着给大家普及疫情防控知识。”张文宏表示，他接受采访只谈专业问题，避免谈论私人信息，现在网上有一些关于他个人和家庭的不实情况，希望大家不要轻信，要从权威媒体和正规渠道了解信息。

复工复产逐步开展 公众仍需保持警惕之心

目前，全国各地正逐渐恢复生产秩序，各行各业都在为推动经济发展有力有序地开展复工复产。但随着我国疫情发展日趋平缓，一些人逐渐放松警惕，有的旅游景点、餐馆和商场的人员密集度也有所增加。

对此，张文宏表示：“疫情发展到现在，已经到了一个比较新的阶段。现在国内各地区本土新增病例接近为零，或仅有个别地区会有1到2个，以外防输入为主的防控策略勿庸置疑。这种情况下，复工复产推动经济发展是合适的，但人们还是要持有警惕之心。”

人群密集地还要戴口罩 保持一定的社交距离

他强调：“对于防控的基本措施一定要有，比如要在人群密集的地方戴口罩；各景区、商场和餐厅也要控制好人群密度，让人们之间保持一定的社交距离。毕竟我们现在还面临外防输入的问题，人群聚集程度增大，又没有采取适度防控措施，就有可能带来风险。”

同时，他还表示：“只要疫情还存在，就始终会有风险。所以对于企业、旅游景点、餐馆的管理者来说，现在应对疫情等于是一场智慧的考验，要制定如预约制等分流措施进行防控。”

疫情防控会长期持续 国际间人员流动仍有较大风险

张文宏认为，今后长时期处于疫情防控状态是正常的。他解释说：“现在我国疫情防控工作虽然做得好，但疫情并没有结束，海外如欧美等地区还没有完全达到高峰。更为严峻的是，如印度、南美洲等地区疫情发展较快，后续会给全球疫情带来更大的挑战。这次疫情总体上延续时间会较长，当疫情到达一定高峰时，这些地区肯定会采取封闭的措施，但当疫情回到可控状态后，又会打开边界促使人员流动。那时，国际间的互相交流会让我国面临更大风险。”

“在与国外专家交流经验时我了解到，有些国家虽然采取了严格的措施来抑制疫情，但并不是将一个地区真正彻底封闭，内部人员流动也并没有完全得到控制。都是在一边控制疫情，一边试图让经济生活不要停摆。所以从4月底到夏天，疫情会整体慢慢下行，然后处于一个低水平的可控状态。而且，这一状态有可能会持续到过年。”张文宏分析。

“所以当疫情处于可控状态后，许多国家就会取消交通管控。那时我国入境人员也会随之增加，每一位入境人员实际上都有可能会成为一名输入性病例，进而造成社区传播的风险。”张文宏说。

目前无大量无症状感染者 并未带来明显传播

目前，根据国家卫生健康委每日公布的疫情通报，无症状感染者每天都会有一定新增数量。这些无症状感染者会不会引发本土病例重新出现增长态势？而且，会不会有无症状感染者隐藏在正常人当中？

“无症状感染者是指无任何临床症状（如发热、咳嗽、肺炎等），但咽拭子病毒呈核酸阳性。研究表明，感染新冠病毒的无症状感染者也具有一定传染性。”张文宏在介绍无症状感染者的概念时表示，目前境外输入病例中很多是没有症状时上飞机，入境后被检测出携带病毒，因此大都症状较轻。

张文宏提出：“一个健康的人感染新冠病毒后，最终会有‘出现症状’和‘始终无症状’两种状态，这两个状态的确切比例尚无法明确。但如果以目前部分研究为依据，感染新冠病毒的人群中，无症状感染者比例约为18%至31%左右。不过有些患者仅出现很轻微的症状，在隔离观察期间也不一定会被发现，也会常常被认为是无症状，其实应该属于很轻症的患者。而对于传播的意义来讲，无症状与极轻症其实差异不大”

“也就是说，假设有10个人接触了病毒，可能最终会有6至8人发病，2至4个人始终不发病或者症状非常轻微，这些人就是所谓的无症状感染者。在这些人中，有的人因为处于潜伏期一开始无症状，但逐渐会变成有症状，也有极少数病人会始终无症状。但是扩大筛查面的话，可以筛查到这些人。”张文宏说。

“由于无症状感染者一定同时伴随着更多有症状者存在，而不会孤立存在。如果有无症状病人在社区，那么一定会传播给健康人，继而出现一些有症状的病人。根据目前数据和情况来看，我国新冠肺炎新确诊病例数量没有上升而且不断下降，而且病毒也没有发生变异，就可以说明无症状感染者并未带来明显的传播。”张文 宏表示。

对无症状感染者要严密筛查 重点在“外防输入”

张文宏说：“很多输入性病例会在隔离过程中发病。所以对无症状感染者只要引起关注，进行严密筛查即可。我国目前分为湖北和湖北以外地区，在湖北武汉最初有较多病人的时候，也会有较多的有症状患者和一些无症状感染者共存，但随着时间推移，这些无症状感染者也会和有症状感染者一样慢慢痊愈，病例也会慢慢消失。”

“所以，对于我国本土无症状感染者的数量，不要去过度理解。但是在输入性病例防控过程中，防控无症状病人还非常关键。因为这些患者中一定有无症状感染者，只不过这些人还没有发病或者没有被发现。”张文宏说。

综合分析新冠肺炎病死率 不要单一看数字

在被问及国外病死率较高是何原因时，张文宏表示：“病死率这个问题其实非常复杂。病死率的计算方式为患者死亡人数除以总确诊人数。如果确诊人数这个分母变大以后，病死率就会变低。而对于不同国家来说，确诊人数肯定不同，如果一个国家收治和检测优先考虑重症患者，病死率就会高；而如果一个国家扩大了检测范围，检测出许多轻症患者，这些大量轻症患者均实施居家隔离，病死率就会降低，这是第一个原因。”

“第二个原因，不同的国家地域面积也不同。所以在一个局部空间里，地域相对小的国家患者密度就会高，那么单位面积中的重症比例也会随之增高。如果医疗资源局部相对缺乏，病死率也就会上升。所以在比较病死率时，要将上述情况进行综合分析，才能得出准确结论，而不是单一地去看数字。”

对网络谣言要擦亮眼睛 建议选择权威媒体和正规渠道

疫情暴发以来，张文宏一直致力于为国人普及疫情相关知识。“我最近一直在做科普，由于国内许多网友都比较信任我，所以我都会比较谨慎，怕说错了影响到大家。”他介绍，自己发布言论一般通过两个渠道，一个是‘华山感染’公众号，还有就是接受如人民网、上海电视台等媒体采访。张文宏同时强调，自己在接受采访时，只会讲和疫情有关的事, 其他事情都不会多讲，更不会谈论私人情况。他建议网友们从权威媒体和正规渠道去了解正确信息。

谈到网络谣言，张文宏表示，他现在也被一些谣言所困扰。“现在网络上出现的例如张文宏的几句话、几个策略，大多是假的，因为我没有说过。更为可恶的是，有的人借我说过的话断章取义，去攻击其他专家。做这种事情的人不仅让人难以接受，而且不具备职业道德也丧失了个人品德。”

“我还想澄清的是，你们在网上看到的一些关于我的收入、家庭情况等隐私都是假的，这些事情我从来不会对外说。比如我工资的问题，华山医院根本不是年薪制，而且我们做科研也是工作任务，不是做项目营利，不可能通过科研获得好处。”

“我是感染科主任，不是呼吸科主任，有的人连我的基本情况都没搞清楚，就到处传播谣言。”张文宏戏谑地说道。

“我就是个普通的感染科医生，希望实实在在地做一点事情。”张文宏最后表示。

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