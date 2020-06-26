世卫：全球新冠确诊病例将于下周达1000万例

世界卫生组织6月24日说，预计全球新冠确诊病例将于下周达到1000万例。

世卫组织总干事谭德塞当天在例行记者会上说，目前各国向世卫组织报告的新冠确诊病例已超过910万例，死亡病例超过47万例。在疫情暴发的第一个月，向世卫组织报告的病例不到1万例，而近一个月报告近400万例。世卫组织据此预计，全球新冠确诊病例将在下周达到1000万例。

谭德塞表示，世卫组织将继续利用现有工具，最大限度地抑制病毒传播、挽救生命，而挽救生命最有效的方法之一是为患者提供氧气。新冠重症和危重症患者无法通过正常呼吸获取足够氧气，如不及时治疗，患者会因缺氧而死亡。

世卫组织估计，按照目前全球每周约100万新增病例的速度，每天需要约62万立方米氧气，也就是约8.8万个大型氧气瓶。然而，许多国家在获得制氧机方面有困难，因为80%的市场供给来自少数几家公司，目前供不应求。

谭德塞宣布，世卫组织和其他联合国机构正通过各种私营部门网络与世界各地制造商合作，为最需要的国家购买制氧机。通过最近几周与供应商的谈判，世卫组织购买了1.4万台制氧机，并将在未来几周送至120个国家。世卫组织还确定，未来6个月将有17万台制氧机投入使用。

谭德塞还表示，支持沙特阿拉伯根据疫情风险评估做出的限制今年赴麦加朝觐人数的决定，并敦促所有国家学习沙特做法，将健康放在首位。

据新华社