咬紧牙关攻坚克难 加强重症患者救治

新华社武汉3月26日电 （记者赵文君、胡浩）为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，26日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰召开会议，听取武汉同济医院光谷院区、雷神山医院、武汉协和医院、武汉人民医院和国家中医医疗队重症、呼吸、麻醉等科室一线医务人员意见建议，就进一步做好重症患者救治工作提出要求。

孙春兰指出，疫情发生以来，广大医务工作者用精湛的医术和极其负责的态度千方百计救治患者，成效好于预期，既展现了大爱无疆和医者仁心，又体现了生命重于泰山、全心全意为人民服务的宗旨意识。现在住院患者的绝对数少了，但重症救治难度更大了，一定要咬紧牙关，发扬攻坚克难的精神，慎终如始，全力以赴做好救治工作。

她强调，要在救治的各个环节坚持关口前移和分类管理，尽可能将重症患者集中收治到高水平定点医院，在转院过程中，注意做好病情评估和监护，确保患者安全。要始终坚持同质化规范化治疗，加快推广前期证明有效的诊疗方案和药物，尤其是总结完善中医药、人工膜肺、插管小分队等在重症救治方面的经验，用更好的手段、更精细的护理，把病亡率降到最低。要坚持科技创新和临床治疗结合，在科学精准救治上下功夫，根据具体情况实施“一人一策”，力求治疗效果达到最佳，最终打赢武汉保卫战、湖北保卫战。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 03 版）