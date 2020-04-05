国际组织呼吁兼顾民众健康和经济发展

人民网布鲁塞尔4月4日电 （记者张朋辉）4月3日，世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦举行的例行记者会上说，全球新冠肺炎确诊病例数超百万，死亡病例数超5万。新冠肺炎大流行既是公共卫生危机，也对社会和经济造成严重后果。

谭德塞呼吁各国加大对公共卫生的基本投资，认为这不仅能够拯救生命，而且是对社会经济复苏的长期投资。

世卫组织建议各国重点关注三个领域。首先，所有国家应确保为核心公共卫生措施提供充足资金，这些措施包括发现和检测病例、追踪接触者、收集数据以及开展宣传和推广活动。其次，各国及世卫组织合作伙伴应加强医疗卫生系统的基础，包括向医护人员支付工资，医疗系统应得到可靠的资金用来购买基本医疗用品。第三，所有国家应消除医疗保健的财政障碍。

特邀参加记者会的国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃强调，在应对新冠肺炎疫情时，需要兼顾保护民众健康和保持经济发展。IMF建议将公共卫生开支当作优先事项，向医护人员、医院提供资源，购买医疗设备，帮助脆弱人群；同时为经济领域提供必要支持，降低失业率，减少企业破产，助力恢复经济。

格奥尔基耶娃说，当前，超过85个国家向IMF提出紧急融资需求。IMF将优先为受到疫情和经济困难双重打击的新兴市场和发展中经济体纾困。

《 人民日报 》（ 2020年04月05日 03 版）