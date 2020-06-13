中方呼吁美方加强同世卫合作

针对美方近期围绕世界卫生大会应对新冠肺炎疫情决议发表的涉华言论，外交部发言人华春莹12日表示，中方同绝大多数国家一道坚定支持世界卫生组织工作，呼吁美方也能加强同世卫组织合作。

华春莹在当日例行记者会上说，第73届世界卫生大会于5月19日协商一致通过了应对新冠肺炎疫情决议。决议明确认可和支持世卫组织发挥关键领导作用，呼吁会员国防止歧视、污名化作法，打击错误、虚假信息，在研发诊断工具、诊疗方法、药物及疫苗、病毒动物源头等领域加强合作，并适时对世卫组织应对疫情工作进行评估。

华春莹说，中国同140多个国家一道，是这个决议草案的共同提案国。但美国等少数国家没有参加这个决议的共提，美国还在大会通过决议时发言对决议内容作出诸多保留。“现在美方又摆出一副非常积极热心的样子，充分显示了美国对多边机构和国际共识‘合则用，不合则弃’的双重标准。”

华春莹说，中方将继续同国际社会绝大多数国家一道，坚定支持世卫组织工作。中方对国际科学界开展病毒溯源科研合作始终持开放态度，支持本着专业性、公正性和建设性的原则，在世卫组织主导下，让科学家和医学专家在全球范围内进行考察研究，以便增进对此类病毒的科学认知，更好地应对今后的重大传染性疾病，完善全球公共卫生体系和治理能力。

“考虑到美国是当前全球疫情最严重的国家，我们呼吁美方为了本国人民的生命安全和健康以及世界公共卫生安全，也能加强同世卫组织合作，邀请或同意安排世卫组织专家在适当时候赴美国展开考察。”华春莹说。