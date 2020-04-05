人民网北京4月4日电 （记者邱超奕）截至4月3日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例1562例，其中重症病例331例；累计治愈出院病例76751例，累计死亡病例3326例，累计报告确诊病例81639例，现有疑似病例114例。新增无症状感染者64例，其中境外输入26例；当日转为确诊病例3例，其中来自境外输入2例；当日解除医学观察58例。尚在医学观察无症状感染者1030例，其中境外输入239例。4月3日，全国本土现有确诊病例降至900例以下，无本土现有疑似病例。

4日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍做好疫情期间粮食供给和保障工作情况。

随着疫情全球蔓延，一些国家开始限制粮食出口，造成国际粮价上涨。对于我国粮食安全情况，农业农村部发展规划司司长魏百刚解释，近年来我国粮食产量已连续5年稳定在1.3万亿斤以上，去年粮食产量13277亿斤，创历史新高，口粮绝对安全有保障。

“目前我国粮食库存充足，库存消费比远高于联合国粮农组织提出的17%—18%的安全水平，特别是小麦和稻谷库存大体相当于全国人民一年的消费量。总的看，粮食产量丰、库存足，即使在国内疫情较严重时，粮食以及各类副食品都货足价稳，现在更没必要抢购囤积。” 魏百刚说，我国谷物净进口量1468万吨，仅占我国谷物总消费量的2%左右。国际粮价上涨对国内粮价的影响十分有限。近期有人担心我国大豆进口会受影响，据了解，巴西大豆3月向中国的出口量是增加的，目前我国大豆正常进口，没有受到影响。

国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司司长王宏认为，此次应对疫情，我国粮食应急保障体系发挥了积极作用。一是保障体系有支撑，目前全国共有粮食应急供应网点44601个，应急加工企业5388家，应急配送中心3170个，应急储运企业3454家；二是市场波动有监测，我国建立国家级粮食市场信息直报点1072个，地方粮食市场信息监测点9206个，密切跟踪粮食供求变化；三是应对变化有预案，我国建立起国家、省、市、县四级的粮食应急预案体系；四是保供稳市有责任，已建立粮食安全省长责任制。

“疫情期间，我们积极协调粮食加工企业复工复产。截至目前，全国应急加工企业5388家，其中已复工4750家，复工率88.2%；复工企业的小麦和稻谷的加工能力每天96.2万吨，折合19.2亿斤，按照每天一人一斤粮计算，仅这些粮食应急加工企业每天的加工能力，就够全国14亿人吃一天多。” 王宏说。

农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，目前我国夏粮长势较好，春播进展总体顺利，粮食生产有一个好的开局。截至4月3日，全国春播粮食1亿亩，进度过了一成，明显快于去年同期。从农资供应情况看，目前农资企业复工率98%，复产率90%，均高于去年同期水平。基层农资经营门店的开业率96%，农资下摆入户的比例达80%，应该说，农资供应充足、运输基本畅通、价格总体稳定。

关于今年我国粮食结构调整，潘文博分析，今年粮食生产“稳”字当头，核心是稳定粮食面积，稻谷、小麦这两大品种继续稳定在8亿亩。同时，根据市场需求调优品质结构，发展强筋弱筋小麦、优质稻、高蛋白大豆，满足市场多样化需求。

《 人民日报 》（ 2020年04月05日 02 版）