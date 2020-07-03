多因素可确保 我国粮价以稳为主

作为我国城乡居民的主要口粮，小麦、大米等粮食的价格变化备受关注。上半年，疫情在国内外的反复导致小麦价格在国际上出现阶段性上涨。疫情引发国际粮价波动，对我国后期粮价走势有何影响？记者近日采访了农业农村部食物与营养发展研究所、中国水稻研究所的相关专家。

“目前夏粮丰收在望，新粮逐渐上市，小麦市场价格已经基本平稳，预计后期将围绕最低收购价小幅波动，优质优价特征将会较去年明显。”农业农村部食物与营养发展研究所博士刘锐说。

中国水稻研究所研究员方福平分析认为，近年来我国稻谷持续丰产，供需总体宽松，大米价格基本稳定。“随着国内政策性稻谷拍卖持续推进和疫情防控取得阶段性胜利，大米市场供给宽松，价格将下行回归至常年水平。受东南亚地区持续干旱、沙漠飞蝗和全球范围疫情暴发影响，3—4月，国际大米价格快速上涨，5月，随着越南等国宣布恢复大米出口，国际大米价格回落。预计后期国内大米价格总体平稳，价格在最低收购价附近波动。”

为何后市价格以稳为主？

刘锐分析，综合来看，随着今年小麦丰收可期，小麦产量和品质均表现较好，加之前期居民囤货透支后期消费，因此小麦市场价格将承压下行。

方福平指出，从生产看，在农业供给侧结构性改革和种植业结构调整推动下，近年来，我国水稻面积有所调减，但单产稳步提高。2020年，我国早稻种植面积7145万亩，扭转了连续7年的下滑势头，预计中晚稻面积也将稳中有增，为丰收奠定了坚实基础。

从消费看，近年来随着收入水平稳步提升，消费者对肉蛋奶菜等副食品消费明显增加，对大米的直接摄入量有所减少，但是稻米作为中国人的重要口粮品种，年度间消费变化很小。从库存看，目前我国粮食库存充足，处于历史高位，库存消费比远高于联合国粮农组织提出的17%—18%的水平。从政策看，国家从2004年开始对稻谷实行最低收购价政策，有效保障了农民种粮收益，稳定了种粮积极性。

本报记者 马爱平