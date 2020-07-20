新疆布局42个小麦生产优势区

据新华社乌鲁木齐7月19日电 （记者李志浩）记者从新疆维吾尔自治区农业农村厅获悉，新疆将在天山南北的42个县市布局小麦生产优势区，让优质的新疆面粉销往全国各地。

新疆属干旱半干旱荒漠绿洲灌溉农业生态区，适宜种植从强筋到中弱筋各类优质小麦，是世界上少有的优质小麦产区。随着新疆近年旅游业快速发展，馕、拌面等特色食品广受疆内外群众喜爱，新疆面粉消费刚性需求增长，稳定发展优质小麦势在必行。

自治区农业农村厅介绍，未来新疆将继续坚持粮食生产“疆内平衡、略有结余”基本原则，持续深化粮食供给侧结构性改革，不断增加小麦等口粮生产规模。在确保粮食安全的前提下，北疆重点发展强筋、有机、富硒等优质专用小麦，促进小麦产需有效衔接；南疆立足口粮绝对安全，加快选育推广优质高产、适合果粮间作模式的小麦新品种，推进小麦生产由数量增长向数量质量共同提升转变。

近日，自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《新疆维吾尔自治区优势农产品区域布局规划（2020—2025年）》，对包括粮食、棉花、畜牧、林果、特色作物在内的5大类44种优势农产品实行生产布局和生产结构优化调整，推动生产要素向优势产区集聚。