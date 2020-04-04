农业农村部：我国大豆正常进口 未受疫情影响

人民网北京4月4日电 （王国菁）4日，国务院联防联控机制就做好疫情期间粮食供给和保障工作情况举行发布会。会上，农业农村部发展规划司司长魏百刚表示，目前我国大豆正常进口，并没有受到影响。今年1-2月，大豆进口1351万吨，同比增长14.2%。

魏百刚表示，去年我国进口大豆8851万吨，进口量占国内消费量的85%左右，其中巴西、美国、阿根廷进口比例分别为65%、19%、10%。近期随着新冠肺炎疫情继续蔓延，关于大家担心来自巴西、阿根廷等国的大豆进口是否会受到影响的疑问，魏百刚称，农业农村部了解到巴西大豆3月向中国的进口量有所增加。

魏百刚介绍，巴西大豆现在正是收获季节，据了解今年产量有所增加，可能达到1.21亿吨左右，出口量也会增加，巴西大豆生产出口多数销往中国，大豆收获后为及时出售，巴西从农场主到政府都在采取积极措施，努力保持出口顺畅。4月下旬美国大豆进入播种期，预计大豆意向种植面积增加，落实年初中美已达成的第一阶段经贸协议，自美国进口大豆今年可能有所增加。

魏百刚称，农业农村部将会同有关部门密切关注疫情对我国进口大豆的影响。一方面，强化监测预警，与主要出口国加强协调，把疫情对大豆供应链的影响力争降到最低。同时进一步优化流程，提高进口效率。另一方面，在国内将持续推进大豆振兴计划，多措并举稳定国内大豆生产，保障大豆供应。