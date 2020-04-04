国际粮价上涨对国内粮价有何影响？农业农村部：影响十分有限

人民网北京4月4日电 （许晓华）4日，国务院联防联控机制就做好疫情期间粮食供给和保障工作情况举行发布会。会上，农业农村部发展规划司司长魏百刚表示，受新冠肺炎疫情影响，近期国际粮食价格确实有所上涨，粮食安全现在又成为国际上的一个热点问题，对此应该冷静理性看待。

“据了解，当前世界粮食供给是充足的，2019/2020年度世界粮食(不包含大豆)供给量为34.7亿吨，总需求量为26.7亿吨，期末库存近8亿吨，库存消费比近30%，从全球供应总量来看，不存在短缺问题。”魏百刚说，近期国际粮价上涨更多是疫情造成恐慌性消费的影响，我国谷物净进口量1468万吨，不到300亿斤，占我国谷物总消费量的2%左右。国际粮价上涨对国内粮价的影响十分有限，3月份以来，我国大米零售价每公斤6.6元，面粉零售价每公斤3.95元，价格保持稳定，市场供应平稳。

魏百刚表示，我国小麦、稻谷库存充足，一旦粮食市场出现波动，我国有充分的调控手段进行平抑，完全有能力应对外部影响。