世卫组织：新冠疫情影响远超出健康范畴

新华社日内瓦7月17日电（记者 刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞17日表示，新冠疫情可能加剧世界面临的许多问题，包括多年的冲突以及其他人道主义危机等，他呼吁各国在疫情期间维持基本卫生服务的连续性。

谭德塞当天在例行记者会上说，疫情是当今全世界关注的焦点，但它并非世界面临的唯一威胁。许多国家，特别是一些非洲和中东国家，仍饱受多年武装冲突和其他人道主义危机之苦。

世卫组织数据显示，新冠疫情大暴发和为遏制疫情采取的限制措施，使得全球约2.2亿人长期处于紧张状态。此外，在去年已有6.9亿人面临粮食短缺的基础上，由于疫情影响，2020年可能又有高达1.32亿人遭遇饥饿。

世卫组织表示，新冠大流行造成教育预算大幅削减和贫困加剧，到今年年底可能导致至少970万儿童永远辍学，还有数百万儿童落下学业。同时，疫情对全球人道主义行动造成的影响可能使许多人本已糟糕的生活条件更加恶化，造成更多的流离失所、粮食短缺、营养不良、获得基本服务的机会减少以及心理健康等问题。

谭德塞表示，新冠疫情的影响“远远超出了健康范畴”，尤其是对最贫穷和最脆弱的国家。

他呼吁国际社会以疫情为契机，建设更具弹性、更能抵御突发卫生事件影响的卫生系统。