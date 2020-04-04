农业农村部：粮食多年丰收库存充裕不必囤积抢购

人民网北京4月4日电 （王国菁）4日，国务院联防联控机制就做好疫情期间粮食供给和保障工作情况举行发布会。会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，我国粮食生产已连续五年保持在13000亿斤以上，去年粮食产量达到13277亿斤。多年的粮食丰收，不仅为我国经济社会发展奠定了坚实基础，也为有效应对这次突发的新冠肺炎疫情提供了有力地支撑。

关于粮食抢购问题，潘文博回应，粮食多年丰收，库存较为充裕；夏粮丰收有望，春播进展顺利；口粮完全自给，国际影响有限；米面随买随有，不必囤积抢购。

潘文博表示，在统筹抓好疫情防控和经济社会发展中，国家采取了超常规措施来稳住粮食生产并介绍了以下三点内容：一是春耕生产的关键节点，中央应对疫情领导小组及时下发了《当前春耕生产工作指南》，指导各地分区分级恢复农业生产秩序，确保不误农时春耕备耕，稳住春播粮食面积。

二是在春播大面积展开前，经国务院同意，农业农村部及时将今年粮食生产目标下达各省人民政府，把稳定粮食面积作为约束性指标，层层压实责任，确保今年全年粮食面积的稳定。

三是在农民选种备肥的关键时候，国家出台了一系列扶持政策，来释放重农抓粮的强烈信号。东北玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴、产粮大县奖励资金等，这些资金规模总体是稳定的，而且继续实施稻谷、小麦最低收购价，并提高了早籼稻和中晚籼稻的最低收购价。在当前国家财力相对比较紧张的情况下，这些政策能够保持稳定，有的还能有所增加。

潘文博称，今年粮食种植意向面积稳中略增，目前夏粮长势较好，丰收有基础，春播进展总体顺利，粮食生产已有好的开局。