鼓励农民恢复双季稻 农业农村部出台一系列扶持政策

人民网北京4月4日电 （许晓华）4日，国务院联防联控机制就做好疫情期间粮食供给和保障工作情况举行发布会。会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，为鼓励农民恢复双季稻，农业农村部会同发改委、财政部等有关部门认真研究，出台了一系列扶持政策，主要是三个方面。

一是价格提高。2月28日向社会公布了早籼稻和中晚籼稻的最低收购价，每斤提高一分钱，这是连续三年调低的情况下适当提高。

二是增加投入。农业农村部会同财政部整合现有资金，主要整合了耕地轮作休耕试点、农业社会化服务、绿色高质高效行动等项目资金一共36.7亿元，支持主产区来恢复双季稻。

三是上下联动。不仅是中央财政拿钱，地方财政也加大了对早稻生产的支持。例如，江西拿出产粮大县奖励25%的资金支持早稻生产，湖南省级财政安排2亿多元，支持早稻生产，主要用于集中育秧和机插秧。