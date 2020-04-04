农业农村部：春耕生产秩序基本恢复正常 农资企业复工率达98%

人民网北京4月4日电 （许心怡）4日，国务院联防联控机制就做好疫情期间粮食供给和保障工作情况举行发布会。会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，受新冠肺炎疫情影响，农业生产尤其是春耕生产也遇到一些困难和问题。农业农村部会同有关部门采取一系列措施，主要推进化肥、农药、种子等农资生产企业的复工复产，打通农资下乡、农机上路、农民下田的堵点，尽可能减轻疫情对春耕生产的影响。从调度情况看，目前的春耕生产秩序基本恢复了正常。

潘文博介绍，从春季田间管理看，夏粮主产区正有力有序推进“奋战一百天夺夏粮丰收行动”，加强分类管理，组织农民下田，浇水施肥、除草打药、防病治虫，这些田管措施落实得比较到位。加上土壤的墒情比较好，主产区夏粮的长势好于上年，也好于常年。专家分析，如果后期不出现极端天气，今年夏粮丰收有希望、有基础。

从春播进度来看，各地抓住今年气温回升快的有利时机，还有降雨充沛的好时机，早动手早准备，不误农时地推进春耕备耕。截至4月3日，全国春播粮食1亿亩，进度过了一成，明显快于去年同期。今天是清明，“清明前后，种瓜点豆”，春播即将进入高峰，进度马上会快起来。

从农资供应情况看，目前农资企业的复工率98%、复产率90%，均高于去年同期水平。基层门店，即农资经营门店的开业率也达到96%，农资下摆入户的比例80%，农资供应充足、运输基本畅通、价格总体稳定。

对于存在的问题，潘文博指出，一些地方的农资还没有完全到户，主要有两方面的原因。一方面，老百姓认为农资供应充足，已经订好了货，随用随送。另一方面，个别地方农资“最后一公里”的堵点仍然存在。“农业农村部今年为应对疫情保春耕，专门成立了农资保供组。”潘文博强调，“我们将继续做好农资保障工作，春耕不结束、热线电话不撤销、跟踪服务不松劲，切实解决春耕生产中农资供应存在的问题，确保春耕生产顺利开展，确保春耕农资有保障。”