我国粮食库存充足不必抢购囤积

昨天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍做好疫情期间粮食供给和保障工作情况。据国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，4月3日，全国本土现有确诊病例降至900例以下，无本土现有疑似病例，湖北除武汉外连续30天无本土新增确诊病例。全球疫情呈暴发增长态势，我国防输入压力持续加大。当前低风险地区正在推进生产生活秩序全面恢复，要继续严格控制人员聚集，加强重点人群防护。

“现在没有必要去抢购囤积粮食”

农业农村部发展规划司司长魏百刚在发布会上介绍了“粮食产量”、“人均粮食占有量”、“粮食库存量”、“我国谷物进口量”的相关数据。魏百刚表示，这些年我国粮食连年丰收，已连续五年稳定在1.3万亿斤以上。去年粮食产量是13277亿斤，创历史新高，小麦多年供求平衡有余，稻谷供大于求，口粮绝对安全有保障。

“2010年以来，我们国家人均粮食占有量持续高于世界平均水平，2019年超过470公斤，远远高于人均400公斤的国际粮食安全的标准线。”他提到，我国粮食库存是充足的，库存消费比远高于联合国粮农组织提出的17%-18%的安全水平，特别是两大口粮，小麦和稻谷库存大体相当于全国人民一年的消费量。

他说，我国谷物年度进口数量不大，去年净进口1468万吨，相当于不到300亿斤，仅占我国谷物消费量的2%左右，我们进口的主要是强筋、弱筋小麦和泰国大米等，主要目的是为了调剂需求结构，更好满足人们个性化、多样化的消费需求。“总体来看，我国粮食产量丰、库存足，即使在前一阶段国内疫情比较严重的时候，市场上的粮食以及各类副食品都是货足价稳，老百姓家里都是米面无忧，现在更没有必要去抢购囤积。”

目前为止未动用过中央储备粮

农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，今年粮食种植意向面积是稳中略增的，目前夏粮长势较好，丰收有基础，春播进展总体顺利，应该说，粮食生产已经有了一个好的开局。

他用了四句话回应“粮食抢购”的问题，即粮食多年丰收，库存较为充裕；夏粮丰收有望，春播进展顺利；口粮完全自给，国际影响有限；米面随买随有，不必囤积抢购。国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云介绍说，我国粮食库存的构成情况主要分三大类：政府储备、政策性库存和企业商品库存，“此外还有一部分农户存粮，这部分通常不统计在库存范围内。”

他介绍，政府储备包括中央储备粮和地方储备粮，这是我们守底线、稳预期、保安全的“压舱石”，“地方储备粮就是按照能够满足产区3个月、销区6个月、平衡区4.5个月市场供应量建立的。”

据悉，到目前为止，我国没有动用过中央储备粮，除了个别市县，绝大部分地区也没有动用过地方储备粮。“至于说要不要囤点大米，我认为完全没有必要。顺便提醒一下，在家里大米、面粉保管不好容易生虫，放久了品质、口感都会下降，因此建议消费者朋友根据家庭需要适量购买。”

自美国进口大豆今年可能有所增加

现场有记者提问，中国是大豆的进口大国，受国际疫情影响，我国的大豆进口是否受到影响？豆油供给会不会稳定？

“大豆是我国进口量最大的农产品，主要用于榨油和提供豆粕饲料。”魏百刚予以回应。他透露，去年我国进口大豆8851万吨，进口量占国内消费量的85%左右，其中巴西、美国、阿根廷进口比例分别为65%、19%、10%。今年1至2月，大豆进口1351万吨，同比增长14.2%。

他表示，巴西大豆3月向中国的出口量是增加的，目前我们国家大豆正常进口，并没有受到影响。巴西大豆现在在收获季节，据了解今年产量是增加的，可能达到1.21亿吨左右，出口量也会增加。巴西大豆出口多数是销往中国，大豆收获后他们要及时出售，所以巴西从农场主到政府都在采取积极措施，努力保持出口顺畅。“4月下旬美国大豆进入播种期，预计大豆意向种植面积增加，落实年初中美已达成的第一阶段经贸协议，自美国进口大豆今年可能有所增加。”

他介绍，新冠肺炎疫情还在继续蔓延，巴西、阿根廷、美国是疫情比较重的国家，“我们将会同有关部门密切关注疫情对我国进口大豆的影响。一方面，强化监测预警，与主要出口国加强协调，把疫情对大豆供应链的影响力争降到最低。同时进一步优化流程，提高进口效率。另一方面，从国内来讲，将持续推进大豆振兴计划，多措并举稳定国内大豆生产，保障大豆供应。”

粮食市场若出现波动 有充分调控手段

魏百刚说，受新冠肺炎疫情影响，近期国际粮食价格确实有所上涨，粮食安全现在又成为国际上的一个热点问题，对此应该冷静理性看待。

他提到，当前世界粮食供给是充足的，2019/2020年度世界粮食(不包含大豆)供给量为34.7亿吨，总需求量为26.7亿吨，期末库存近8亿吨，库存消费比近30%，从全球供应总量来看，不存在短缺问题。“近期国际粮价上涨更多是疫情造成恐慌性消费的影响。”他表示，“国际粮价上涨对国内粮价的影响十分有限，3月份以来，我国大米零售价每公斤6.6元，面粉零售价每公斤3.95元，价格保持稳定，市场供应平稳。最重要的是我国小麦、稻谷库存充足，一旦粮食市场出现波动，我们国家有充分的调控手段进行平抑。”文/本报记者 孟亚旭