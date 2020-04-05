农业农村部在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍疫情期间粮食供给保障情况
我国粮食库存充足不必抢购囤积
昨天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍做好疫情期间粮食供给和保障工作情况。据国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，4月3日，全国本土现有确诊病例降至900例以下，无本土现有疑似病例，湖北除武汉外连续30天无本土新增确诊病例。全球疫情呈暴发增长态势，我国防输入压力持续加大。当前低风险地区正在推进生产生活秩序全面恢复，要继续严格控制人员聚集，加强重点人群防护。
“现在没有必要去抢购囤积粮食”
农业农村部发展规划司司长魏百刚在发布会上介绍了“粮食产量”、“人均粮食占有量”、“粮食库存量”、“我国谷物进口量”的相关数据。魏百刚表示，这些年我国粮食连年丰收，已连续五年稳定在1.3万亿斤以上。去年粮食产量是13277亿斤，创历史新高，小麦多年供求平衡有余，稻谷供大于求，口粮绝对安全有保障。
“2010年以来，我们国家人均粮食占有量持续高于世界平均水平，2019年超过470公斤，远远高于人均400公斤的国际粮食安全的标准线。”他提到，我国粮食库存是充足的，库存消费比远高于联合国粮农组织提出的17%-18%的安全水平，特别是两大口粮，小麦和稻谷库存大体相当于全国人民一年的消费量。
他说，我国谷物年度进口数量不大，去年净进口1468万吨，相当于不到300亿斤，仅占我国谷物消费量的2%左右，我们进口的主要是强筋、弱筋小麦和泰国大米等，主要目的是为了调剂需求结构，更好满足人们个性化、多样化的消费需求。“总体来看，我国粮食产量丰、库存足，即使在前一阶段国内疫情比较严重的时候，市场上的粮食以及各类副食品都是货足价稳，老百姓家里都是米面无忧，现在更没有必要去抢购囤积。”
目前为止未动用过中央储备粮
农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，今年粮食种植意向面积是稳中略增的，目前夏粮长势较好，丰收有基础，春播进展总体顺利，应该说，粮食生产已经有了一个好的开局。
他用了四句话回应“粮食抢购”的问题，即粮食多年丰收，库存较为充裕；夏粮丰收有望，春播进展顺利；口粮完全自给，国际影响有限；米面随买随有，不必囤积抢购。国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云介绍说，我国粮食库存的构成情况主要分三大类：政府储备、政策性库存和企业商品库存，“此外还有一部分农户存粮，这部分通常不统计在库存范围内。”
他介绍，政府储备包括中央储备粮和地方储备粮，这是我们守底线、稳预期、保安全的“压舱石”，“地方储备粮就是按照能够满足产区3个月、销区6个月、平衡区4.5个月市场供应量建立的。”
据悉，到目前为止，我国没有动用过中央储备粮，除了个别市县，绝大部分地区也没有动用过地方储备粮。“至于说要不要囤点大米，我认为完全没有必要。顺便提醒一下，在家里大米、面粉保管不好容易生虫，放久了品质、口感都会下降，因此建议消费者朋友根据家庭需要适量购买。”
自美国进口大豆今年可能有所增加
现场有记者提问，中国是大豆的进口大国，受国际疫情影响，我国的大豆进口是否受到影响？豆油供给会不会稳定？
“大豆是我国进口量最大的农产品，主要用于榨油和提供豆粕饲料。”魏百刚予以回应。他透露，去年我国进口大豆8851万吨，进口量占国内消费量的85%左右，其中巴西、美国、阿根廷进口比例分别为65%、19%、10%。今年1至2月，大豆进口1351万吨，同比增长14.2%。
他表示，巴西大豆3月向中国的出口量是增加的，目前我们国家大豆正常进口，并没有受到影响。巴西大豆现在在收获季节，据了解今年产量是增加的，可能达到1.21亿吨左右，出口量也会增加。巴西大豆出口多数是销往中国，大豆收获后他们要及时出售，所以巴西从农场主到政府都在采取积极措施，努力保持出口顺畅。“4月下旬美国大豆进入播种期，预计大豆意向种植面积增加，落实年初中美已达成的第一阶段经贸协议，自美国进口大豆今年可能有所增加。”
他介绍，新冠肺炎疫情还在继续蔓延，巴西、阿根廷、美国是疫情比较重的国家，“我们将会同有关部门密切关注疫情对我国进口大豆的影响。一方面，强化监测预警，与主要出口国加强协调，把疫情对大豆供应链的影响力争降到最低。同时进一步优化流程，提高进口效率。另一方面，从国内来讲，将持续推进大豆振兴计划，多措并举稳定国内大豆生产，保障大豆供应。”
粮食市场若出现波动 有充分调控手段
魏百刚说，受新冠肺炎疫情影响，近期国际粮食价格确实有所上涨，粮食安全现在又成为国际上的一个热点问题，对此应该冷静理性看待。
他提到，当前世界粮食供给是充足的，2019/2020年度世界粮食(不包含大豆)供给量为34.7亿吨，总需求量为26.7亿吨，期末库存近8亿吨，库存消费比近30%，从全球供应总量来看，不存在短缺问题。“近期国际粮价上涨更多是疫情造成恐慌性消费的影响。”他表示，“国际粮价上涨对国内粮价的影响十分有限，3月份以来，我国大米零售价每公斤6.6元，面粉零售价每公斤3.95元，价格保持稳定，市场供应平稳。最重要的是我国小麦、稻谷库存充足，一旦粮食市场出现波动，我们国家有充分的调控手段进行平抑。”文/本报记者 孟亚旭
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