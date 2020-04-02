为何对入境人员集中隔离观察? 中国疾控中心回应

人民网北京4月2日电 （许心怡）2日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控与医疗国际合作工作情况举行发布会。会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，对入境人员主张执行的是集中隔离观察，不主张、不支持居家隔离。

为什么不主张居家隔离呢？吴尊友解释，对于入境人员当中，有些人现在没有症状，在观察期间可能会出现症状、发病。如果等他出现症状的时候，实际上已经造成传播。“我们知道，潜伏后期已经有传染性，如果入境人员在家庭中进行隔离，他和家庭成员都有生活接触，当他出现症状的时候，这种传播已经发生了。即使你很快采取措施，出现症状以后马上送医院诊断治疗，传播已经发生了，来不及了。” 吴尊友说，“如果放在集中隔离点，就可以规避这种现象。在早期，国内有些地方采取居家隔离，后来发现这种措施不好，所以就规定对密切接触者或者入境人员实行集中隔离。”

吴尊友表示，对于集中隔离，我国已经总结了一整套的措施和管理办法，有能力对所有入境人员进行隔离观察，也有能力及时发现隔离人员中的患者，集中隔离能够防止输入病例造成的社会扩散，不会引起我国社会层面的疫情再次流行。