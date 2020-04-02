除湖北外贫困人口病例全部清零

4月1日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍做好疫情期间脱贫攻坚和民政服务工作情况。

国务院扶贫办综合司副司长王春燕说，截至3月27日，全国有832个贫困县中，有831个县都是低风险地区，“除了湖北外，贫困人口的病例全部清零了”。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在新闻发布会上通报，截至3月31日24时，各地新增无症状感染者130例。

疫情严重地区可增发

困难群众生活补助金

民政部社会救助司副司长刘勇介绍，在疫情严重影响困难群众基本生活的地区，可以增发生活补助金，具体标准和范围可以由地方根据受疫情影响的程度自行确定。

他说，优化简化审核审批程序，及时受理低保申请，将符合条件的困难群众及时纳入低保。

“进一步细化临时救助的类别和情形，采取实物帮扶和现金救助多种形式，丰富临时救助的形式、方法，提高救助效能。”

他表示，民政部还指导基层工作人员和机构加强走访探视、了解情况，及时帮扶困难群众。

他强调，为了确保疫情期间困难群众求助有门、受助及时，中国政府网和民政部联合推出了各地社会救助热线咨询，包括政策咨询、投诉举报、求助受理等功能，可以在微信的“国务院客户端”小程序首页便民服务板块上看到，也可以在中国民政的微信公众号或民政部门户网站上看到。

各地采取多种措施

保障困难群众基本生活

有记者提问，针对受疫情影响的困难群众，各地民政部门采取了哪些措施？

刘勇解释说，各地采取了多种措施来保障困难群众的基本生活。

他表示，比如湖北，对城乡低保对象、特困人员、重度残疾人、孤儿等特殊困难群体，按照城市人员不低于500元、农村人员不低于300元的标准给予生活物资的救助。截至昨天，累计设置安置点69个，安置了将近6000人，救治了13000人，发放临时救助金3000多万元。

他说，加大了特殊困难群体的帮扶力度。“特殊困难群体主要指的是老年人、未成年人、残疾人，以及重病患者，对他们的帮扶各地都在努力。”

他表示，社会救治的工作效力进一步提高，各地运用多种手段和办法提高了办理速度。

除湖北外

贫困人口的病例全部清零了

王春燕介绍，总体看，贫困地区疫情并不是很重，形势持续向好。

她说，截至3月27日，全国有832个贫困县中，有831个县都是低风险地区，“除了湖北外，贫困人口的病例全部清零了”。

她表示，贫困人口本身是动态变化的过程，每年都有返贫人口，这是正常现象。今年因为疫情的问题，脱贫人口返贫压力、边缘户致贫的压力是在逐步增大的，要巩固好脱贫成果。

贫困地区农副产品滞销

基本得到缓解

王春燕说，疫情防控期间，出现了农副产品滞销现象，我们及时建立了工作机制，每周都在调度工作情况，要求各地扶贫办及时上报相关情况。

她说，2月14日，包括国务院扶贫办在内的多个部门发了一个通知，关于开展消费扶贫行动的通知，要求中西部地区进行扶贫产品的认定，广泛动员单位积极搭建平台购买扶贫产品，这是一件双赢的事情。

“截至3月27日，中西部22个省份认定了22566个扶贫产品，涉及1000个县，东部9省市共购买21.21亿元的商品。另外还有一些中央单位、民营企业在积极参与。”她说，目前来看，贫困地区农副产品区域性滞销问题已经基本得到了缓解。下一步将加强指导，激发社会各界参与消费扶贫的积极性。

贫困人口抗风险能力

在逐步增强

王春燕提到，从2016年就开始统计返贫的情况，2016年是68.4万人，2017年是20.8万人，2018年是5.8万人，到2019年就很少了，是5400人。返贫人口数量逐年下降，说明脱贫质量在不断提升，贫困人口抗风险能力也在逐步增强。她提到，当前和今后一个重要的任务就是巩固脱贫成果，防止返贫。

她提到，国务院扶贫开发领导小组3月20日印发了《关于建立防止返贫监测和帮扶机制的指导意见》，“这是巩固脱贫成果的制度性安排，总体的思路就是把原来事后的帮扶变成事前的监测，还有事中的及时帮扶，做到及时预警、快速反应、分类施策、精准帮扶。”

她表示，具体的办法就是要把受疫情影响在内的符合条件的已脱贫不稳定户、边缘户，还有收入突然骤减、支出骤增的这几类人纳入到全国扶贫开发信息系统，及时给予产业就业综合保障等方面的帮扶。

“目前这项工作正在安排部署中，据我们现在调度的情况，有些省现在正在制订方案，有些省已经落实了一些帮扶举措。”

全国25省已外出

务工贫困劳动力2000多万

民政部开发指导司副司长吴华说，有三分之二的贫困家庭有外出务工，在有外出务工的贫困家庭中，三分之二左右的收入来自务工收入。

他说，截至3月27日，全国跨省“点对点”输送贫困劳动力已经有138万人。“相比去年外出务工的人数，我们还有500多万暂时没有出去。他们有意愿出去，我们积极引导，同时给他们创造条件，尽快帮助他们外出务工。”

他表示，经过努力，贫困劳动力就业的情况总体向好，全国25个省已经外出务工的贫困劳动力有2000多万，而且还在继续保持增长的势头。

文/本报记者 刘艺龙 孟亚旭