国务院扶贫办：疫情对因病返贫、因疫返贫的影响小

人民网北京3月10日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国务院扶贫办综合司司长苏国霞就疫情是否会造成部分脱贫人口重新返贫等相关问题进行了回应。

苏国霞介绍说，保障贫困群众的基本医疗是脱贫的标准之一，其中包含三条医疗保障线：基本医疗保险、大病保险以及大病救助。国务院扶贫办加强了贫困地区县乡村三级医疗机构，以保证贫困地区群众常见病、慢性病就地就近治疗。整体来看，疫情没有造成大量的因病返贫、因疫返贫。

“但是，刚刚脱贫的人口，以及收入在国家扶贫标准附近的人口，他们因为偶然因素，收入下降、支出上升，可能重新回到贫困，这是我们目前正在思考解决的问题。”苏国霞说。

苏国霞表示，国务院扶贫办正在研究建立防止返贫的监测帮扶机制，把农村可能出现的返贫状况监测起来，根据问题原因及时采取各种针对性帮扶措施，建立比较稳定的帮扶机制。（实习生武雯婧）