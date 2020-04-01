国务院扶贫办：政府搭台缓解贫困地区农副产品滞销问题

人民网北京4月1日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国务院扶贫办综合司副司长王春燕表示，疫情防控期间，影响了农副产品的销售，出现滞销情况，要及时建立疫情影响分析应对机制。目前，通过每周调度各地情况，要求各地扶贫办及时上报区域性扶贫产品滞销情况，采取措施及时推动解决。

王春燕表示， 2月14日，扶贫办联合网信办、教育部、农业农村部、商务部和国资委、工商联等7个单位联合发布《关于开展消费扶贫行动的通知》。

《通知》要求，中西部地区进行扶贫产品认定。对东部地区、中央单位、民营企业和社会组织广泛动员，搭建平台、购买扶贫产品。一方面实现城市菜篮子、米袋子的有效供给，满足城市居民消费升级需求。另一方面促进贫困地区扶贫产业健康发展，促进贫困群众增收。

活动开展以来，得到各地各部门各方面的积极响应，截至3月27日，中西部22个省份一共认定了22566个扶贫产品，涉及1000个县和10269个供应商，商品价值总量是2152.42亿元。东部9省市已经购买扶贫协作地区农副产品21.21亿元。另外还有一些中央单位和社会组织，民营企业，也都积极参与。

王春燕表示，下一步，将加强工作指导和对典型案例、经验的宣传，激发社会各界参与消费扶贫的积极性，争取把消费扶贫打造成社会扶贫的一种新常态。