国务院扶贫办：25个省已外出务工贫困劳动力2000多万人

人民网北京4月1日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国务院扶贫办开发指导司副司长吴华介绍，根据国务院扶贫办统计，2/3的贫困家庭有外出务工。在有外出务工的贫困家庭中，2/3左右的收入来自务工收入。就业扶贫是“五个一批”的重要内容，国务院扶贫办通过部门联动、上下联动，会同人社部重点抓了以下五方面工作。

一是突出优先。着眼于打赢攻坚战，需要对贫困人口给予一些特殊政策，对有劳动能力、有技能的贫困户，引导各地对贫困劳动力的就业优先安排，优先吸纳。在就业、稳岗方面优先，给予政策支持。

二是聚焦精准。摸查贫困户的就业需求，逐村逐户提供个性化帮扶，因户因人施策。

三是分类指导。实行“三个一批”：第一个一批是能够到省外去转移就业的，就省外转移就业一批；第二个一批是通过扶贫龙头企业和扶贫车间就地就近就业一批；第三个一批是在村内通过公益岗位安置一批。

四是加大政策保障，给予财政、金融政策支持。东部企业吸纳贫困劳动力就业，给予财政补贴。对贫困劳动力外出，有交通补贴，参加技能培训也给予支持。

五是加强组织引导。相比去年外出务工人数，还有500多万暂时没有出去，国家扶贫办会按照这500多万人的意愿积极引导，同时为他们创造条件，尽快帮助他们外出务工。

吴华说，经过努力，贫困劳动力就业的情况总体向好，全国25个省已经外出务工的贫困劳动力有2000多万人，还在继续保持增长势头。