社康中心工作者：离居民最近的“健康守护人”

人民网北京4月2日电 谢艺明是深圳宝安人民医院甲岸社康中心的主任。甲岸社康中心服务着附近四个社区，包括甲岸、龙井、建安和新安湖，常驻人口10万以上，既是老宝安的核心商业地带，亦是宝安区的餐饮业中心。

1月31日，新安街道在甲岸社区确定了第一家密切接触者定点隔离酒店，大年初七开始使用。甲岸社康中心兼顾负责这家酒店密切接触者的转移接送，测量体温和诊疗保健工作等。每天盘旋在各方协调，不是在上门随访，就是在转诊病患，谢艺明深感重担在肩。

谢艺明（右四）与社区工作人员、民警逐户排查随访

2月10日，隔离酒店的一位七十多岁老大爷，患有高血压、糖尿病合并心血管疾病，由于慢病药吃完了，隔离期尚未结束，老人嚷嚷着非要自己外出买药，情绪非常激动。谢艺明当即承诺代为解决，因为老人需要的多种中成药需在指定药店才能配齐，有些药品医院和社康药房也缺货，加上了疫情期间许多药店已关门，无奈只能一家药店又一家药店跑，跑遍了大半个新安街道，最后还是差一种养心胶囊；疫情当前，许多药品购买不到情有可原，但谢艺明依然没有放弃，四处寻找，当天很晚才配齐指定药物。

其实，这种事情完全可以等到第二天上班解决，可谢艺明却说，自己送的不是药品，而是患者的安定和安心。

社区居家的疑似患者一般都需要几天的检测鉴定期，一旦确诊，负责向收治医院转移和办理手续的是辖区社康中心，这是一个非常棘手的工作。2月10日，一位疑似患者在家隔离等待检验结果，确诊阳性后已是下半夜1：30，谢艺明接到社区电话说要紧急转诊，把病人送到定点医院。社康中心需要负责开好转诊单，盖章后拍照发给医院医务科，以及区卫生健康局确认，中间还要等待疾控中心的流行性病学调查，卫健局根据“流调”再联系深圳市第三人民医院收治，拨打120车辆接人。在这一过程中，谢艺明全程追踪，接来送往，流程衔接，留证储存，处理完后已是早上5点。

深圳107国道黄田路口是谢艺明每天下班回家的必经之路，可是疫情以来，他却经常在那个路口“转身”。2月13日晚上，谢艺明正在开车回家, 刚到黄田路口就接到社区电话，要他紧急返回。原来，建安社区的一栋隔离居民楼14天隔离时间已到，截止时间是当晚9：00。楼内57位住户居家憋坏了，已经等不及第二天早晨再解封。

根据要求，对确诊病例的单元进行硬隔离，隔离完成后需社康与社区共同出具解除隔离告知书方可外出。由于当天时间较晚，按规定必须“三位一体”人员一起到现场签署解除隔离文书，于是三方紧急协调，准时开始解除。按流程对整栋居民楼的居民一个一个量体温，询问健康问题，签署发放解除隔离告知书，当走完流程已是深夜。

这次疫情发生后，谢艺明其实比大多数人更有感触，他早年毕业于湖北某医学院，同学大多都是湖北人，好几位在武汉从医的同学都感染了，这种心理的刺痛是不言而喻的。同时，这种刺痛带给谢艺明的，是更大的使命感。如今，国内疫情逐渐好转，国外疫情又开始肆虐，境内防输入的动员开始，3月15日晚，新安街道隔离酒店又接来新一批安置人员，谢艺明再一次像陀螺般忙碌起来。

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