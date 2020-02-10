民政部：疫情防控一线 平均6个社区工作者守护一个社区

人民网北京2月10日电 （李轶群）10日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加强基层社区疫情防控有关情况。民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良在介绍社区工作情况时指出，疫情防控一线平均6个社区工作者守护着一个社区，每名社区工作者面对350名群众，任务异常繁重，工作十分辛苦，他们担当着社区工作者的职责和使命，为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。

陈越良表示，疫情发生以来，近400万名城乡社区工作者奋战在65万个城乡社区的疫情防控一线，平均6个社区工作者守护着一个社区，每名社区工作者面对350名群众，任务异常繁重，工作十分辛苦。有的社区工作者身怀六甲仍战斗在一线，有的亲人去世都没有请一天假。他们担当着社区工作者的职责和使命，为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。

民政部已于近日发布了《致全国城乡社区工作者的一封信》，感谢他们在疫情防控中做出的积极贡献，鼓励他们在疫情防控的关键时刻以为民、爱民的真挚情怀，再接再厉打赢社区防控攻坚战。

陈越良强调，支持社区工作者要出实招，为了在技术上支持社区工作者，减轻他们的负担，民政部有关司局开发了《社区“三社联动”线上抗疫模式工作导引》(第一版)，指导各地充分发挥社会组织、社会工作者、志愿者的积极作用，构建线上抗疫工作支持平台，协助社区工作者开展工作。导引昨天已经发布。

各地也通过在职党员到社区报到，开发线上工具简化工作流程，动员机关干部下基层包保社区帮助社区工作等方式，支持社区工作者做好社区防控工作

陈越良表示，有的社区居民成为志愿者，帮助社区工作者一起做好社区防控工作。有的看到社区工作者口罩紧缺，主动拿出自家的口罩送到社区，有的响应社区号召，做好自我防护，还在社区微信群里倡导大家都支持配合社区工作者。对于社区工作者的辛苦工作表达感谢，这些都是对社区工作者硬核的支持。

在疫情防控的关键时刻社区工作者的能力和水平面临一场大考，各地民政部门应积极引导社区工作者用好的、有效的社区工作方法，更加公平、公开、公正的开展工作，比如现在求助比较多，可以探索建立求助排序机制。

陈越良强调，疫情无情人有情，我们相信，只要我们凝聚共识，构建形成疫情防控共同体，各方面都行动起来，互相理解，互相支持，相互包容，共同努力，就一定能够赢得疫情防控阻击战的最后胜利。