国家卫生健康委：农村疑似患者必须及时转诊 由专人或救护车转送

人民网北京2月11日电（记者崔元苑） 11日，国务院联防联控机制就介绍加强农村疫情防控有关情况召开新闻发布会。针对农村疑似病例患者如何转诊、救治，国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷回应称，我们不主张把疑似患者留在基层，基层主要是排查，发现疑似患者，必须及时转诊到上级的定点医疗机构去采取相应的救治措施。发热、疑似患者，要由专人负责转送，重症要有救护车来负责转送。做到早发现、早报告、早隔离，早治疗。

聂春雷进一步说，对于目前农村的老人、慢病患者正常的就医需求，现在还是没有问题的。因为现在各地除了定点医疗机构专门收治确诊和疑似患者外，还有一些发热的患者可以到综合医院的发热门诊，其他医院包括综合医院的其他科室，现在还是正常提供服务的。

如果农村的老人有病需要到上级医疗机构治疗，转诊的渠道是畅通的，按常规的就诊流程就可以，但是一定要做好个人防护。到了医疗机构，要进行筛查分诊，该收住院的收住院，正常的就医流程还是通畅的。老人在转诊途中，有条件的可以用救护车，没有条件的要做好个人防护。