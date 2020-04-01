民政部：三项措施帮助困难群众 确保基本生活不受影响

人民网北京4月1日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，民政部社会救助司副司长刘勇表示，疫情期间主要采取三项措施帮助困难群众渡过难关。确保他们的基本生活不受影响。

刘勇介绍，一是各地采取多种措施、多种办法保障困难群众基本生活。如湖北对城乡低保对象、特困人员、重度残疾人、孤儿、留守老人、留守儿童等特殊困难群体，按照城市人员不低于500元、农村人员不低于300元的标准给予生活物资救助。同时，设置一些临时安置点，为住宿困难的滞留人员提供集中安置，并按每人每天300元的标准提供基本生活保障。对生活无着、确实困难的滞留外地人员，按照每人每天300元标准给予临时救助。

二是加大特殊困难群体救助帮扶力度。主要指老年人、未成年人、残疾人，还有一些重残、重病患者。对他们的帮扶，各地都在努力。过去这些对象是被人监护或者照料，现在这些监护人或者照料人被隔离、被治疗，地方民政部门对他们提供妥善照顾服务。湖南、山东等地，为一线防控人员的直系亲属提供临时全免托养服务。上海建立疫情一日一报制度，全面排查、重点关注，及时掌握相关人员的健康和生活情况。

三是社会救助工作效率进一步提高。各地运用多种手段、多种办法，简化程序，提高办理速度。江苏、青海等地运用大数据、互联网等科技手段，推动社会救助全流程线上办理。