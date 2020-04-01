热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

民政部：开展四项工作确保疫情期间困难群众受助及时

2020年04月01日16:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月1日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，民政部社会救助司副司长刘勇介绍，为保障受疫情影响的困难群众基本生活，民政部在指导地方工作时注重四方面工作。

刘勇说，一是要求在疫情严重影响困难群众基本生活的地区，增发生活补助金，具体标准和范围由地方根据受疫情影响程度自行确定。

二是优化简化审核审批程序，及时受理低保申请，将符合条件的困难群众及时纳入低保。

三是进一步细化临时救助的类别和情形，采取实物帮扶和现金救助多种形式，丰富临时救助的形式、方法，提高救助效能。

四是指导基层工作人员和机构加强走访探视、了解情况，及时帮扶困难群众。

刘勇表示，为确保疫情期间困难群众求助有门、受助及时，推出了包括政策咨询、投诉举报、求助受理等功能在内的社会救助热线咨询，可在微信“国务院客户端”小程序首页便民服务板块上查看，也可在中国民政的微信公众号或民政部门户网站上看到。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn