民政部：开展四项工作确保疫情期间困难群众受助及时

人民网北京4月1日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，民政部社会救助司副司长刘勇介绍，为保障受疫情影响的困难群众基本生活，民政部在指导地方工作时注重四方面工作。

刘勇说，一是要求在疫情严重影响困难群众基本生活的地区，增发生活补助金，具体标准和范围由地方根据受疫情影响程度自行确定。

二是优化简化审核审批程序，及时受理低保申请，将符合条件的困难群众及时纳入低保。

三是进一步细化临时救助的类别和情形，采取实物帮扶和现金救助多种形式，丰富临时救助的形式、方法，提高救助效能。

四是指导基层工作人员和机构加强走访探视、了解情况，及时帮扶困难群众。

刘勇表示，为确保疫情期间困难群众求助有门、受助及时，推出了包括政策咨询、投诉举报、求助受理等功能在内的社会救助热线咨询，可在微信“国务院客户端”小程序首页便民服务板块上查看，也可在中国民政的微信公众号或民政部门户网站上看到。