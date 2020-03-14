民政部：下放社会救助审批权限 使困难群众更快得到救助

人民网北京3月14日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，民政部社会救助司司长刘喜堂就困难群众救助相关问题进行了回应。

刘喜堂表示，困难群众有了困难，马上就需要得到救助，拖的时间长了，对于他的生活保障是不利的。

刘喜堂表示，在此次疫情防控期间，对困难群众的救助主要采取了以下几项措施：

一是畅通社会救助服务热线。民政部部署各地民政部门建立并开通社会救助服务热线，社会救助服务热线具有投诉举报、政策咨询和求助受理等功能。除热线外，民政部门户网站和“中国民政”微信公众号上推出“小程序”方便群众求助。

二是优化简化社会救助流程。民政部部署各地要加快推进社会救助全流程线上办理，方便救助申请，缩短办理时限。

三是适当的下放社会救助审批权限。按照《社会救助暂行办法》规定，低保的审批权限是县级民政部门，民政部指导有条件的地方把低保审批权限等下放到乡镇（街道），进一步加大乡镇（街道）临时救助审批额度，使困难群众更快速的得到救助。

刘喜堂表示，现在困难群众申请救助可以在窗口办理，也可以通过电话进行申请、咨询，还可以通过线上办理。关于资金发放的情况，刘喜堂表示，主要是通过金融系统来进行发放，都是直接打到困难群众的银行卡上。