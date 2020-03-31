北京市援鄂医疗队圆满完成任务 英雄今天回家

昨天下午，北京市援鄂医疗队全体队员在武汉协和医院西院区住院楼前与该院医务人员道别，京汉两地护士紧紧拥抱，热泪盈眶。 本报记者 和冠欣摄

1月27日，北京12家市属三甲级医院的136名医护人员以闪电般的速度完成集结。在首都国际机场，鲜红的党旗冲破夜空，飞机发动机轰鸣，北京市援鄂医疗队的勇士们毅然踏上征程，逆行奔赴武汉“战疫”前线。

一抵达武汉，医疗队便立即投入支援武汉协和医院西院区的战斗。隔离病区需要再改造，当地医护人员需要进一步培训……北京市援鄂医疗队与当地医护人员携手，缔造了一个又一个奇迹，接连几个24小时内，完成了改造、接诊隔离病区数量从1到3的重大突破，从而奠定了主战场的优势格局。

医疗流程逐渐理顺，北京市援鄂医疗队的状态渐入佳境，转守为攻，随着5G远程视频的开通，他们更是将北京的专家库“搬”到了武汉。136人背后，是全国顶尖的智囊团。

脚跟站稳，但队员们却来不及缓一口气，2月上旬，武汉协和医院西院区开始转变为重症、危重症患者的定点收治医院。医疗队在重症监护室床位不足的情况下，率先在普通隔离病房建立起ICU临时床位，使用无创、有创呼吸机设备。一大批重症、呼吸、感染等专业的医护人员一马当先，组装设备、培训人员、抢救、护理患者。他们发挥专业优势，顶住了新型冠状病毒的一次次强攻，在战斗中不断了解“敌人”，迅速积累临床经验，完善核心医疗制度，一路稳扎稳打。在对重症、危重症患者的救治中，他们与“死神”顽强搏斗，赢下了一场场攻坚战！

从2月上旬开始的阵地战一直持续到3月21日。经过医护人员的英勇奋战，北京市援鄂医疗队所负责的3个病区，在院人数减少至收治高峰期的一半以下，而且患者的身体状况日益好转，3个病区合并为2个病区，这也同时标志着北京市援鄂医疗队的战斗进入总攻阶段。

此时，很多新冠肺炎患者同时合并其他基础病的情况较多。对此，医疗队形成重症科室打头阵，呼吸、感染等专业科室做坚强后盾的强力战斗体系。截至3月22日，北京市援鄂医疗队在武汉协和医院西院区负责的病区，重症、危重症患者实现“清零”。白衣战士们乘胜追击，3月28日，在院继续治疗的38名患者的一次核酸检测结果全部转阴。救治重症、危重症患者、进一步降低患者病亡率的战斗告捷！

3月31日，在这片没有硝烟的战场上，经过65天的鏖战，北京市援鄂医疗队终于圆满完成任务。

对于每位医护人员，65天的“战疫”生活也给他们带来了难忘的收获。

战场上，医护人员与患者朝夕相处，共同抗击病毒，早已情同家人。

战场上，来自12家市属三甲级医院的医护人员们患难与共，同舟共济，成为可以托付生命的战友。

战场上，北京市援鄂医疗队的医护人员与当地医护人员并肩作战，结下深厚的情谊……

65天的“战役”圆满结束，踏上归程之时，有说不尽的喜悦，也有难掩的不舍。武汉，再见！（特派武汉记者 景一鸣 王雅贤）