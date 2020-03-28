热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

供销合作总社：储备春耕备耕农资2758万吨 全国农资总量有保障

2020年03月28日16:29 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月28日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上，供销合作总社经济发展与改革部副部长马继红表示，截至目前，全国供销合作系统累计储备春耕备耕农资达2758万吨，全国农资总量有保障。

马继红说，湖北是化肥生产大省，受新冠肺炎疫情影响，前期农资企业开工率低、人工严重短缺导致原料进不来、产品出不去，对部分地区春耕备耕造成了较大影响。随着疫情好转，湖北复工复产力度加大，目前湖北各个企业都开足马力生产，人工、交通运输也日益改善，湖北磷复肥正在积极调往外省，对全国农资供应起到重要的补充。根据全国春耕农资应急调度保供组信息显示，我国农资供应形势明显好转，全国农资总量是有保障的。

她说，供销合作社作为农资流通重要渠道，加大采购调运和储备力度，加强基层配送，创新线上线下的农化服务，全力保障春耕农资的供应。

马继红表示，供销合作社系统在做好农资供应同时，还着力解决农资配送“最后一公里”问题，及时跟进提供农业社会化服务。各地供销合作社为农服务中心、庄稼医院、基层供销社等大力开展土地托管，统防统治、代耕代种等农业社会化服务，努力满足农民和各类新型经营主体的需求。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn