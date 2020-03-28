供销合作总社：储备春耕备耕农资2758万吨 全国农资总量有保障

人民网北京3月28日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上，供销合作总社经济发展与改革部副部长马继红表示，截至目前，全国供销合作系统累计储备春耕备耕农资达2758万吨，全国农资总量有保障。

马继红说，湖北是化肥生产大省，受新冠肺炎疫情影响，前期农资企业开工率低、人工严重短缺导致原料进不来、产品出不去，对部分地区春耕备耕造成了较大影响。随着疫情好转，湖北复工复产力度加大，目前湖北各个企业都开足马力生产，人工、交通运输也日益改善，湖北磷复肥正在积极调往外省，对全国农资供应起到重要的补充。根据全国春耕农资应急调度保供组信息显示，我国农资供应形势明显好转，全国农资总量是有保障的。

她说，供销合作社作为农资流通重要渠道，加大采购调运和储备力度，加强基层配送，创新线上线下的农化服务，全力保障春耕农资的供应。

马继红表示，供销合作社系统在做好农资供应同时，还着力解决农资配送“最后一公里”问题，及时跟进提供农业社会化服务。各地供销合作社为农服务中心、庄稼医院、基层供销社等大力开展土地托管，统防统治、代耕代种等农业社会化服务，努力满足农民和各类新型经营主体的需求。