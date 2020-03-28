供销合作总社：搭建“扶贫832”平台缓解农产品滞销

人民网北京3月28日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，供销合作总社经济发展与改革部副部长马继红就疫情期间的农资供应及农产品销售等相关问题进行了回应。

马继红表示，受疫情影响，部分地区出现了不同程度的农产品滞销问题，促进农产品销售是供销合作社的重要职责，一供一销的功能定位和双向流通的特点，使得供销社在促进农产品销售方面发挥了独特的作用。

“在解决农产品滞销的同时，保证了居民日常生活必需品的供应。”她说，针对滞销问题，供销合作社主要采取了两个方面措施。

一是各级供销社充分发挥各类基层网点贴近农民的优势，第一时间掌握滞销信息，及时对接系统内的各类流通企业，通过加强产销对接、线上线下相结合的方式，促进农产品销售。

二是供销合作总社专门搭建“贫困地区农副产品网络销售平台”，简称“扶贫832”，疫情期间平台紧急上线了“保供给、防滞销专区”，帮助贫困户减少损失，实现了战疫和脱贫同步推进。（实习生武雯婧）