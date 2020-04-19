农业农村部：今年春耕投入农机总量达2200万台 满足春耕生产需求

人民网北京4月19日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云表示，为应对今年疫情防控形势，农业农村部更加注重充分发挥农机在农业生产当中的主力军作用，通过强化组织调度、增加装备供给、协调保障农机转运等举措，努力做到防疫情不误春耕。

王甲云介绍，相比往年，今年春季的农业机械化生产有四个方面的显著特点，可以概括为“四化”：

一是备耕在线化。农业农村部及时开通春耕农机线上服务站，加强不见面技术培训和组织调度，通过手机APP方式，实现了农民购机补贴线上通办，保障政策实施不受疫情影响。

二是服务社会化。全国有7万多个农机合作社投入春耕生产，就近就快开展代耕代种、一站式全程机械化以及综合农事等服务。预计合作社开展社会化服务面积将达到2亿亩，同比增加6%。

三是装备智能化。今年春耕全国投入植保无人飞机超过3万台，同比增长25%以上，投入北斗导航、自动驾驶拖拉机和配套装备超过2万台（套），同比增长15%左右。智能化的装备应用，对于减少春耕生产的人员聚集、有效防控疫情在农村扩散发挥了重要作用。

四是技术绿色化。在南方，水稻产区以新型农业机械为载体，进一步带动有序抛秧、插秧同步侧深施肥等绿色技术的推广应用。在北方，东北地区将投入4.5万台高性能玉米免耕播种机，实施保护性耕作面积达到4000万亩。

王甲云表示，总体来看，今年春耕投入的农机总量将达到2200万台（套），比去年增加30万台（套），能够充分满足春耕生产需求。湖北省已组织调度30万台耕整地机械和2.4万台插秧机参加春耕，可以有效保障今年早稻生产的用机需求。（实习生武雯婧）