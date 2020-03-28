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供销合作总社：四种方式破解湖北卖茶难

2020年03月28日16:20 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月28日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上，供销合作总社经济发展与改革部副部长马继红表示，疫情期间，中国茶叶流通协会充分发挥行业协会的平台优势和作用，通过四种方式破解湖北卖茶难。

她介绍，一是直播带货。3月18日单次公益直播，点击率超过90万人次，当天销售出89万元，后期系列活动又带货销售100万元。

二是开设全国重点茶（集采）信息平台，湖北13个地市州的9个地市州登陆了窗口，涉及到24个区县、236家企业，覆盖13个国家级贫困县。

三是多渠道鼓励会员企业购买。

四是启动公益扶贫茶项目。

马继红表示，供销总社重视发挥行业协会在促进行业健康发展中的作用，主管的茶叶、食用菌、果品、蜂产品等行业协会，在疫情期间，都纷纷的发出倡议，号召会员企业积极抗击疫情，有序复工复产，加大对湖北相关行业的帮扶。

她说，下一步，将继续关注湖北地区相关农产品，包括茶叶在内的卖难问题，积极的发扬互帮互助、团结协作的合作社价值理念，组织动员全系统的力量给予帮扶。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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