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心脏发出这些信号时，千万要注意

梅艺璇

2020年03月27日14:00 来源：人民网-科普中国

你每分钟心脏跳动的频率是多少？

正常人在安静状态下，每分钟心跳60～100次。房颤时，心跳频率增快，有时候可达每分钟100～160次，不仅比正常人快得多，而且不规律，心房失去有效的收缩功能。

那么，什么是房颤呢？心房颤动，简称房颤，是最常见的心律失常，与冠心病、高血压、脑卒中及心力衰竭等疾病有密切关系。

对于大部分患者来说，房颤的发生没有先兆，但也有少数患者出现相对明显的房颤先兆，如心慌、房心早搏或者短阵房性心动过速等。根据发作频率和持续时间不同，房颤症状也存在显著差异。大部分房颤患者表现为心慌、胸闷胸痛、呼吸困难、头晕黑矇、乏力、晕厥等症状，同时房颤发作时，患者心房收缩功能减弱，可能导致血液逐渐凝结形成附壁血栓，脱落后堵塞血管，阻断脑部供血诱发中风。但也有部分房颤患者无任何症状。

诱发房颤的危险因素是什么？年龄增长是房颤的重要“推手”之一，而心脏疾病，如心肌梗死、充血性心力衰竭、瓣膜病和心脏手术等也是诱发房颤的危险因素。此外，甲状腺疾病和高血压患者在降压治疗不充分时也会增加房颤风险。

如何预防房颤发生？首先，控制好心血管危险因素，如高血压患者应坚持用药，保持血压正常，冠心病或心脏瓣膜有问题的患者应及时治疗，注重日常健康管理与病情监测；其次，警惕过度肥胖，过度肥胖的人群睡眠时经常会出现呼吸暂停等症状，这种情况特别容易引起房颤；最后，养成良好的生活方式，规律作息、坚持锻炼、保持充足的睡眠时间、平衡饮食、控制体重、戒烟戒酒等都对预防房颤有积极作用。

受访专家：南京医科大学第一附属医院心内科副主任陈明龙

(责编：许晓华、李轶群)


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