受访专家：清华大学第一附属医院健康管理中心主任、心脏内科副主任医师 牛永红

本报记者 任琳贤

咽喉肿痛、肠胃炎症、感冒发烧……这些症状都显示身体有了炎症。通常情况下，炎症是有益的，其发生后，我们的身体会与之应激对抗，这个过程叫免疫反应。可反应一旦过度，就会损伤身体，尤为严重的就是危害心脏。

清华大学第一附属医院健康管理中心主任、心脏内科副主任医师牛永红告诉《生命时报》记者，人的心脏就像一座房子，墙壁是心肌，将心脏分为四个腔室；腔室的四扇门即瓣膜，可起到单向阀门的作用，使血液只能从一个方向流到另一个方向；电路传导系统为心肌细胞的电活动，构成了心脏的起搏传导系统，引起和控制心肌收缩；水管即冠状动脉血管，一旦动脉粥样硬化或堵塞，就可能引起冠心病，出现心绞痛、心肌梗死等。

细菌、病毒等是最常见的炎症原因，这些炎症因子就像融在血液里的“毒虫”，它们随血液流动，肆机搞破坏，所经之处轻则引起血管痉挛，发生动脉粥样硬化，重则流入心脏，“啃食”心脏结构，如果不及时清除，就可能引发一系列心脏病变。例如，心脏正常血流方向改变，造成心内膜感染、急性心力衰竭；心脏传导系统异常，会出现恶性心律失常，甚至晕厥、休克、猝死等；还可能导致血管动脉粥样硬化，堵塞甚至破裂，引发心梗、猝死等。牛永红提醒，以下几类情况的人群要尤其警惕。

基础心脏病患者。患房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管内闭等先天性心脏病的人，本身心脏的防御能力就不强，很容易受炎症损伤。患有后天性心脏基础病的，如冠心病、风湿性心脏病、老年退行性病变等，心内膜感染的几率也高于身体健康者。

口腔炎症患者。我们的口腔中一般有草绿色链球菌、金黄色葡萄菌，它们在人抵抗力正常的情况下并不致病，但如果口腔清洁不够，这些菌群大量繁殖堆积，就可能在口腔中引发牙周炎等，特别是口腔中有残缺牙或黏膜有破损时，大量细菌“成团”就会化身“毒虫”，开始作乱。

外伤消毒不足。磕、碰、摔、锐器损伤等伤口，若没有及时进行消毒处理，可能导致外部细菌随伤口进入体内。另外，一些医源性损伤，如插导尿管、拔牙、修牙等，操作时消毒不够，也容易使致病菌进入体内。

牛永红表示，心脏被炎症侵蚀的过程往往是隐匿性的，表现在心脏发病时却常常是急性的，因此需要关注一些信号，以便及时进行相关检查并确诊，以免造成严重后果。她提醒，患者在合并呼吸道、消化道等感染的同时，如出现胸闷、胸痛、心悸、晕厥等，尤其是发热迁延不愈，在化验血象、血沉、C反应蛋白等炎症指标时，一定要做心电图、心脏超声、心肌酶等检查，以判断感染是否累及心脏。心脏一旦受累，一定要及时到心脏专科进行正规诊治。▲