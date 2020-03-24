陈明龙：做好疫情下的房颤管理 患者需警惕中风风险

心房颤动，简称房颤，是最常见的心律失常，与冠心病、高血压、脑卒中及心力衰竭等疾病有密切关系。近日，人民网·人民好医生客户端邀请徐州医科大学附属医院院长、南京医科大学第一附属医院心内科副主任陈明龙教授在线直播，为大家讲解关于房颤要了解的知识、生活中的预防建议及房颤患者的疾病管理等问题。

陈明龙指出，对于大部分患者来说，房颤的发生是没有先兆的，很多患者不经意当中就发生房颤。一部分患者有相对比较明显的房颤先兆，例如心慌、房心早搏或者短阵房性心动过速等表现。房颤发作后常表现为心慌、胸闷胸痛、呼吸困难、头晕黑矇、乏力、晕厥等症状，也有部分房颤患者无任何症状。房颤根据发作频率和持续时间不同，其症状有显著差异。

年龄增长是房颤的重要“推手”之一，陈明龙指出，心脏疾病，如心肌梗死、充血性心力衰竭、瓣膜病和心脏手术等也是房颤的危险因素。此外，甲状腺疾病和高血压患者在降压治疗不充分时也会增加房颤风险。

对于如何预防房颤发生，陈明龙表示，第一要控制好心血管危险因素，如高血压患者应坚持用药，保持血压正常稳定。患有冠心病、心脏瓣膜有问题等应及时治疗。第二是要警惕过度肥胖，过度肥胖的人群睡眠时经常会出现呼吸暂停等症状，这种情况也特别容易引起房颤。总的来说，房颤的预防涵盖生活中各个方面，疫情期间大家也应养成良好的生活方式，规律生活、平衡饮食、控制体重、戒烟酒等都对预防房颤有积极作用。

陈明龙讲到，对于房颤患者来说，预防中风的发生也很关键。房颤发生后，心房收缩功能减弱，会导致血液逐渐凝结形成附壁血栓，血栓脱落后很容易堵住血管，阻断脑部供血，导致中风发生。因此抗凝治疗是房颤患者预防中风的重要措施。目前传统抗凝药物如华法林，临床疗效相对较好，而且费用较低，但这类药物非常容易受到其他因素，特别是其他食物和药物的影响，效果波动非常大，患者需要定期到医院检测凝血功能来确保其效果，同时预防由其引起的出血风险。也有一些新型的抗凝药物，服用方便，无需频繁监测，但目前价格比较昂贵，患者可以在医生指导下，根据个人情况选择合适的药物，积极预防中风的发生。

房颤的治疗主要包括药物治疗和非药物治疗两方面。陈明龙指出，药物治疗的主要目的是恢复窦性心律、控制快速心室率、防止血栓形成。另外，根据患者个人情况，还可以为患者进行导管消融治疗，或者通过左心耳封堵、左心耳切除来“摘除”心脏内的“栓子基地”，从而大大降低患者未来发生卒中的风险。此外，陈明龙提醒患者，疫情期间要遵从医嘱，规范服药，做好房颤的疾病管理。