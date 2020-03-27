3月24日是第25个世界防治结核病日，今年的宣传主题是“携手抗疫防痨，守护健康呼吸”。在北京全力以赴应对新冠肺炎疫情的关键时期，我们也不能忘记，肺结核这个至今仍对人类健康造成巨大危害的古老呼吸道传染病。

结核病未曾远去，就在我们身边

世界卫生组织发布的2019年全球结核病报告指出：2018年全球有17亿结核病潜伏感染者，约为全人口的1/4；全球结核病疫情下降缓慢，2018年估算全球新发1000万例结核病患者；结核病是单一传染病中的头号杀手，排全球死因顺位第十，145.1万人因该病死亡。中国是全球30个结核病高负担国家之一，估算我国2018年新发结核病患者86.6万例，仅次于印度居全球第二位，患者数占全球的8.7%。

结核病严重危害人类健康

结核病可以发生在除了头发和指甲外的任何器官。肺结核不治疗时几乎不能自愈，肺部病变吸收愈合十分缓慢、反复恶化和播散，病程迁延，形成空洞及纤维化，当病变累及血管时会引发咯血，对肺组织和肺功能造成严重损害，甚至导致死亡。如果患者接受规范科学的抗结核治疗，也至少6个月才可治好。一旦治疗不规律，常导致治疗失败甚至变成耐药肺结核。耐药肺结核的疗程长、医疗费用高、治愈率低、病死率高，而且传播耐药结核菌。肺结核主要经呼吸道传播，排菌的肺结核患者在咳嗽、打喷嚏、大声说话时，把带有结核菌的飞沫播散到空气中，周围人群吸入带菌飞沫即可能受到传染。在人口密集的学校、工厂等场所，常因传染性肺结核患者发现不及时导致结核传播和聚集性发病。

世界防治结核病日的来历

在人类的整个进化史中都发现了结核病对健康危害的证据，但直到德国科学家罗伯特 科赫于1882年3月24日宣布发现“结核分枝杆菌”，人类才第一次真正认识到引起结核病的元凶。结核分枝杆菌的发现，为结核病研究和控制提供了重要的科学基础，给防治结核病带来了巨大突破，为可能消除结核病带来了希望。1995年底，为了倡导全社会积极参与结核病防治工作，应对“全球结核病紧急状态”，世界卫生组织与国际防痨和肺病联合会共同倡议将每年的3月24日定为“世界防治结核病日”。

为了您和家人的健康，请您牢记以下结核病防治核心信息，并关注“北京结核病防治”微信公众号。

一、肺结核是长期严重危害健康的慢性传染病

二、肺结核主要通过呼吸道传播，人人都有可能被感染

三、咳嗽、咳痰2周以上，应怀疑得了肺结核，要及时就诊

四、不随地吐痰，咳嗽、打喷嚏时掩口鼻，戴口罩可以减少肺结核的传播

五、规范全程治疗，绝大多数患者可以治愈，还可避免传染他人